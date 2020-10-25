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"الحوار للتنمية": تنظيم الدولة لفعاليات انتخابات النواب الحدث الأهم| فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:54 م
سعيد عبد الحافظ رئيس
سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
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محمود محسن
أكد سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن هناك إلتزاما بالإجراءات الإحترازية التي حددتها الدولة خلال تأدية إنتخابات مجلس النواب مؤكدا أنه ظهر ذلك في محافظات الصعيد وفي حرص الناخبين على إرتداء الكمامات والتباعد.

وأضاف عبد الحافظ خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لإنتخابات مجلس النواب عبر فضائية صدى البلد أن تقوم الدولة بتنظيم هذه الفعاليات بمشاركة ملايين المواطنين وتتم بهذا الهدوء السلس دون حدوث أي مشكلة هو الحدث الأهم .

وتابع رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أحداث تحيط بالعملية الانتخابية و30 حزبا سياسيا مشاركا في العملية الانتخابية وهو ما يدل على الديموقراطية.

وأشار عبد الحافظ إلى أن الدعوة لإفشال تنظيم اللانتخابات لا تجد صدى مؤكدا أن هناك دعوات للإخوان للمقاطعة ولم يستجب الشعب المصري لها. 

وانطلقت صباح اليوم الأحد ، من اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل.


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