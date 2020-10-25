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اقتصاد

إقبال محدود بلجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:46 م
اقبال ضعيف بالعجوزة
اقبال ضعيف بالعجوزة
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محمد يحيي
تشهد لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات التابعة لدائرة الجيزة والعجوزة والدقي، اقبالا محدودا من جانب الناخبين مع اقتراب الساعات الأخيرة من مساء اليوم الثاني لبدء الجولة الأولي من انتخابات مجلس النواب في مرحلته الأولي .


تواجد أمام مقر اللجنة الانتخابية أفراد الأمن من قوات الشرطة، و بعض المندوبين التابعين لأحد المرشحين. 


والتزمت قوة التأمين ومندوبو المرشحين  بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الأقنعة الواقية  منذ بداية اليوم الانتخابي .


وفتحت لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات في الساعات الأولي لبداية اليوم الثاني من سباق انتخابات المرحلة الأولي لمجلس نواب ٢٠٢٠، علي اقبال محدود من جانب الناخبين مع التزام المقر الانتخابي ببدء اليوم الانتخابي في الموعد القانوني والمحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات .


ومن المقرر انتهاء اليوم الانتخابي وفرز الاصوات باللجنة الفرعية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات مساء اليوم .

 
وانطلقت فعاليات  انتخابات مجلس النواب ، منذ امس السبت وحتي اليوم الأحد ، في محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم 14 محافظة، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح" .


ويأتي موعد انتخابات مجلس النواب المصرى 2020 في الخارج والداخل فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.


وتكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.

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