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أخبار العالم

محاولة اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل انجلترا.. والشرطة تتدخل

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:50 م
محاولة اختطاف ناقلة
محاولة اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل انجلترا.. والشرطة تتدخل
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قسم الخارجي
أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع حادث أمني فيه عدد من المتسللين على متن ناقلة نفط قبالة جزيرة وايت جنوب إنجلترا.

جاء ذلك بعد تقارير عن محاولة اختطاف ناقلة نفط، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية".

وبحسب التقارير وقع الحادث على متن ناقلة النفط Nave Andromeda التي ترفع علم ليبيريا، قبالة جزيرة وايت، وكان من المفترض أن ترسو في ساوثهامبتون.

فيما قالت متحدثة باسم الموانئ البريطانية إنها لم تكن على اتصال بالسفينة منذ فترة وليس لديها تعليق آخر.

وأرسلت طائرتا هيلكوبتر من خفر السواحل البريطاني إلى مكان الحادث، كما تم إنشاء منطقة حظر طيران فوق المنطقة جنوب مدينة سانداون.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الشرطة تتعمل بحادث أمني يتعلق بعدد من المسافرين خلسة على متن ناقلة النفط، مشيرة إلى تقارير بأن الطاقم يحتمي داخل نقطة معينة في السفينة.

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