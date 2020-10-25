استجابة لصدى البلد.. القابضة للمياه: خط للمناطق التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية بمحافظة الشرقية

ردت الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على شكوى اهالى عزب جمعان والبراكسة والستين وأبو اليل والعوايظة التابعين للوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسنية محافظة الشرقية ، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحى.









وأوضحت القابضة لمياه الشرب والصرف في بيانها لموقع صدي البلد الإخباري بان قرية الظواهرية تتغذى من رافع مياه الرمالي مع القري والعزب المجاورة بنظام المناوبة ويتم ارسال سيارات المياه التابعة للشركة،".





وأكدت الشركة القابضه ان حاله المياه بالمنطقة سوف تتحسن قريبا بعد تنفيذ محطة مياه البكارشة بطاقة تصميميه 1200 ل / ث، لتغذية صان الحجر وتوابعها ونهايات أولاد صقر ومنشاة أبو عمر وتوابع الحسينية.







