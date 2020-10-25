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أخبار العالم

السعودية تحصد 10 ميداليات عالمية في معرض وارسو للاختراعات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:56 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
حصد طلاب وطالبات جامعات الملك عبدالعزيز، 10 ميداليات عالمية متنوعة خلال مشاركاتهم في فعاليات معرض "وارسو" الدولي الافتراضي للاختراعات 2020 ببولندا في نسخته الـ14 ، الذي أعلنت نتائجه أمس، وضم أكثر من 400 ابتكار، يقدمها مبتكرون من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.


وهنأ رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بهذه المناسبة، الطلاب والطالبات وظهورهم بالصورة المشرفة، خلال خضوع أعمالهم للتحكيم من قبل لجان معتمدة من المحكمين المتخصصين في المجالات المختلفة للابتكارات والاختراعات، داعيًا لهم التوفيق في منافسات قادمة يثرون من خلالها مجالات الاختراعات والابتكارات العلمية.


وأوضح أن المشاركات في هذه التظاهرة الطلابية العالمية، يعزز وجود الجامعة ضمن منظومة جامعات العالم ، خاصة في مجالات تقديم الاختراعات والابتكارات العلمية ، التي تدل على علو شأن الإبداعات لدى طلاب وطالبات الجامعة.


من جانبه أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن مشاركات الجامعة شملت مختلف الكليات ومنها : كلية الهندسة ، والحاسبات وتقنية المعلومات ، والصيدلة ، حيث كانت الابتكارات المشاركة ، تتعلق في مجملها بـ "متعقب حوادث السيارات " ، و"الحذاء المتعدد" ، و"نظام إخلاء طريق الطوارئ" ، و"نظام الإنارة الشمسي" ، و"طفاية الحريق الآلية" ، و"السلم الكهربائي الآمن" ، و""إلفاء" ، و"تحضير إنزيم بلازما أيونية من فضلات الطعام لتحسين صحة التربة والنبات" ، و"ترياق" ، و"الكشف الآلي عن المخالفات المرورية".

مما يذكر أنه تم إعلان نتائج المشاركات في المعرض العالمي من قبل لجنة التحكيم الدولية على الموقع الرسمي للمعرض https://iwis.polskiewynalazki.pl .

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