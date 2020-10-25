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تعليم

فعاليات حفل استقبال الطلاب وتكريم الأوائل بآداب عين شمس للعام الجامعي 2020 / 2021

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:30 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس اليوم، حفلا كبيرا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بمناسبة العام الجامعي الجديد 2020 / 2021.

 وقدم أ.د مصطفى مرتضى عميد الكلية التهنئة للأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة  والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمسئولين بالجامعة ،  بالعام الجديد  ووجه الكلمة للطلاب الجدد مهنئًا و مشجعًا إياهم على الالتزام بالتقاليد والأعراف الاكاديمية والجامعية والاهتمام بحضور المحاضرات بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة لاتحاد طلاب الكلية والالتزام بالواجبات تجاه الكلية ، وشدد عميد الكلية في كلمته على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامة  حتى يتسنى لنا عبورأزمة فيروس "كورونا" بسلام .

 بدأت فعاليات الحفل بتكريم أ.د مصطفى مرتضى عميد الكلية للطلاب الأوائل على مستوى أقسام الكلية وتكريم رئيس الاتحاد عمر تريكة، ونائبته الطالبة آلاء مصطفى وتكريم عدد من المسئولين البارزين بالكلية باهدائهم دروعًا وشهادات تقدير، كما تضمنت فقرات الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية من ابداع طلاب الكلية و أغانى وطنية لفريق الكورال بالكلية وعرض التنورة  وفقرة سمرية لفريق الجوالة كذلك عرض فيلمًا وثائقيًا عن انجازات اتحاد الطلاب .

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وشاركت بالحفل عدد من الأسر الطلابية باتحاد الطلاب : ( سوشيال كلر – شباب بيحب بلده – مترو – الحرية – حياة – كيان – ممكن – فكرة - حواديت ) بالعديد من الفقرات التي تحمل فكرة عرض الحقب التاريخية لمصر حيث قام الطلاب  بتقديم عروضًا تحمل سمات كل فترة من الملابس المميزة والعادات والتقاليد والمشروبات والمأكولات ، كما تم تقديم عدد من الفقرات الرياضية مثل المشاركة في مبارايات التنس طاولة ومنافسات الريست .

فيما أشادت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بالدعم المقدم من جانب إدارة الكلية للقطاع ، وحثت الطلاب الجدد على الانخراط في العمل الطلابي وأنشطة اتحاد الطلاب المختلفة الأمر التي تنتج طالبا متميزا على جميع المستويات ، ووجهت ايضًا الكلمة لطلاب السنوات الأربع بضرورة الاصرار على النجاح والتقدم بكل السبل الممكنة.

أقيم الحفل تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أ.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب وإشراف أ.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية.

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