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بين الناس

القابضة للمياه تستجيب لأهالي قرية هرية رزنة بالزقازيق

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاستغاثة المواطن طارق عمر، من أهالى قرية هرية رزنة مركز الزقازيق محافظة الشرقية ، والتي بعثها في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، واشتكي فيها من تلوث مياه الشرب وتغير لونها إلى الأصفر.


وقالت القابضة لمياه الشرب في بيان تلقاه صدي البلد، إنه بالمتابعة مع مدير عام الفرع ورئيس قطاع المعامل أفاد بأن هذه الأعمال ناتجة عن إصلاح خط مياه قطر 8 بوصة المغذي للمنطقة. 


وأكدت القابضة انه تم فتح محابس الغسيل فور الانتهاء من أعمال الإصلاح وتم التأكد من صلاحية المياه فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكة.


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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