القابضة للمياه تستجيب لأهالي قرية هرية رزنة بالزقازيق





وقالت القابضة لمياه الشرب في بيان تلقاه صدي البلد، إنه بالمتابعة مع مدير عام الفرع ورئيس قطاع المعامل أفاد بأن هذه الأعمال ناتجة عن إصلاح خط مياه قطر 8 بوصة المغذي للمنطقة.









وأكدت القابضة انه تم فتح محابس الغسيل فور الانتهاء من أعمال الإصلاح وتم التأكد من صلاحية المياه فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكة.









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