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اقتصاد

156 مليون دولار صادرات مصر من"السيراميك" و"الأدوات الصحية" في 8 أشهر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:13 م
السيراميك و الادوات
السيراميك و الادوات الصحية
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أ ش أ
صدرت مصر سيراميك وأدوات صحية بقيمة 156 مليون خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري 2020 ،واستحوذت 10 دول على 70.6 % من إجمالي الصادرات وبقيمة بلغت نحو 110 ملايين دولار، وذلك وفقا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ، في حين أن صادرات مصر خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 بلغت 202 مليون دولار. 

وأوضح التقرير انخفاض صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف بنسبة 30% خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2020" لتسجل نحو 78 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، حيث تم التصدير إلى 60 دولة منها 6 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تتمثل في ”الكونغو برازفيل، السويد، أمريكا، بلغاريا، استراليا، المجر".

واستحوذت خمس دول على 78% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 60.83 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 20.909 مليون دولار بتراجع قدره 46%، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2019 البالغة 38.815 مليون دولار، هبطت صادرات السيراميك إلى الأردن لنحو 17.951 مليون دولار في مقابل 19.129 مليون دولار بتراجع 6%، وللجمهورية اليمنية بنسبة 16% لتبلغ 9.565 مليون دولار في مقابل 11.32 مليون دولار .

وتراجعت صادرات مصر من السيراميك إلى السعودية بنسبة 12% لتسجل 8.698 مليون دولار في مقابل 9.857 مليون دولار، وللسودان بنسبة 37% لتبلغ 3.707 مليون دولار في مقابل 5.923 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وانخفضت قيمة صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 14% خلال أول 8 أشهر من العام لتسجل نحو 78 مليون دولار مقابل 91 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، فيما تم التصدير إلى 79 دولة منها 7 دول لم يتم التصدير لها خلال تلك الفترة من 2019 وتتمثل في "النيجر، كوريا الجنوبية، بلغاريا، جيبوتي، زيمبابوي روديسيا الجنوبية، مكاو، زامبيا روديسيا الشمالية".

واستحوذت 5 دول على 63.2% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 49.308 مليون دولار خلال الشهور الـ 8 الأولى من العام الجاري ، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 28.294 مليون دولار مقابل 27.455 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 3%، وهبطت قيمة صادرات الأدوات الصحية إلى بريطانيا وشمال أيرلندا بنسبة 29% لتبلغ 9.015 مليون دولار في مقابل 12.784 مليون دولار.

وتراجعت قيمة صادرات الأدوات الصحية لتركيا لنحو 4.563 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري ،في مقابل 4.87 مليون دولار بتراجع 6%، ولإيطاليا لتبلغ 3.724 مليون دولار في مقابل 3.826 مليون دولار بتراجع قدره 3%، فيما زادت صادرات مصر من الأدوات الصحية إلى فرنسا بنحو 50% لتبلغ 3.712 مليون دولار في مقابل 2.477 مليون دولار.

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