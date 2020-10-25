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برلمان

وسط حفاوة شعبية.. مرشحة التنسيقية تدلى بصوتها في دائرة الجيزة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:54 م
نشوى الشري
نشوى الشري
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أحمد أيمن
أدلت الإعلامية نشوى الشريف مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وسط حفاوة شعبية، وتوجهات لتفقد بعض اللجان للإطمئنان على سير العملية الإنتخابية.

وأكدت "الشريف "علي وجود إقبال جيد من المواطنين منذ صباح اليوم.  وحرصت على الاطمئنان بخصوص الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وما تقدمة الدولة في تسيير العملية الانتخابية للمواطن.

وأشادت "الشريف" بتأمين اللجان وانتشار قوات الشرطة لحماية الناخبين، كما أكد عدم وجود مخالفات جثيمة من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية.

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر

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