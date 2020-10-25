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محافظ أسوان يتحدث عن سير انتخابات النواب في اليوم الثاني.. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:10 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
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إبراهيم القادري
قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن نسب إقبال المواطنين على التصويت في انتخابات مجلس النواب عالية، مؤكدا أن تأمين اللجان تم على اعلى مستوى بالاضافة الى القيام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.


وأضاف محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، ان المحافظة فيها 373 لجنة، مؤكدا ان الشعب الاسواني لديه وعي كبير جدا وهناك غرفة عمليات رئيسية و 10 غرف عمليات فرعية ونقوم بمتابعة العملية الانتخابية اولا بأول.


وأشار محافظ أسوان إلى أن ممارسة كل مواطن أسوانى لحقه الانتخابي إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب والذى سيكون قادرًا على مساندة جهود المحافظة فى تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية والمخططة لتكون أسوان فى مقدمة المحافظات التى تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة. 

من ناحية أخرى استعرض أشرف عطية مع مسئولي المحافظة الآليات الجديدة المخطط تطبيقها بأكثر من منظومة والتى سيتم إدارتها من غرفة عمليات المحافظة ومن أبرزها منظومة عين المواطن، وشهادة مخالفات المبانى، والمواقع المهمة والحيوية ، بجانب منظومة متابعة النظافة العامة، بالإضافة إلى منظومة متابعة اللجان الانتخابية وإدارة أى أزمات طارئة.

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف مركز شبكات المرافق بتوظيف قاعدة البيانات الجغرافية والصور الجوية المحدثة.

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