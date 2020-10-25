المستشار الشناوي: شعب مصر لم يتخل عن المشاركة فى الاستحقاق الدستوري رغم كورونا

أكد المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق وعضو لجنة الخبراء لدستور 2014 أن إتجاه الدولة نحو إجراء إنتخابات مجلس النواب في ظل ظروف وجود فيروس كورونا يعكس عن الدور القوي التي تؤديه الدولة المصرية في إستكمال الإستحقاقات الإنتخابية ودور مؤسسات الدولة.





وأضاف الشناوي خلال لقاء له لتغطية إنتخابات مجلس النواب عبر فضائية دي ام سي إن المواطن المصري أصبح يعلم جيدا أن التصويت ليس واجبًا عليه فقط، بل حق له أن يختار من يمثله في مجلس النواب.









وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق وعضو لجنة الخبراء لدستور 2014 أن الشعب المصري يؤدي دوره في المشاركة في الإنتخابات و لم يتخل عن الاستحقاق الدستوري المتمثل في "مجلس الشيوخ ومجلس النواب رغم ما يمر به العالم.



