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المستشار الشناوي: شعب مصر لم يتخل عن المشاركة فى الاستحقاق الدستوري رغم كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:18 م
المستشار محمد الشناوي
المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
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محمود محسن
أكد المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق وعضو لجنة الخبراء لدستور 2014 أن إتجاه الدولة نحو إجراء إنتخابات مجلس النواب في ظل ظروف وجود فيروس كورونا يعكس عن الدور القوي التي تؤديه الدولة المصرية في إستكمال الإستحقاقات الإنتخابية ودور مؤسسات الدولة.

وأضاف الشناوي خلال لقاء له لتغطية إنتخابات مجلس النواب عبر فضائية دي ام سي  إن المواطن المصري أصبح يعلم جيدا أن التصويت ليس واجبًا عليه فقط، بل حق له أن يختار من يمثله في مجلس النواب.


وتابع   نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق وعضو لجنة الخبراء لدستور 2014 أن الشعب المصري يؤدي دوره في المشاركة في الإنتخابات ولم يتخل عن الاستحقاق الدستوري المتمثل في "مجلس الشيوخ ومجلس النواب رغم ما يمر به العالم.

وانطلقت صباح اليوم الأحد ، من اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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