ضياء العطيفى يكتب: جريمة ضد الانسانية والسلام





ليس حرية راى أو تعبير ما صدر عن الرئيس الفرنسى انهم لن يتوقفوا عن نشر الرسوم المسيئة عن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول السلام فى ذكرى مولده بل هى رسالة كراهية ليس للاسلام فقط بل الانسانية.

ان ياتى تصريح على لسان رئيس دولة قانونينية ياخذ العالم عنها القانون ليست حرية رأ ى- قولا واحدا – لن يفرط المسلمون فى حق رسولهم صلى الله عليه وسلم ، يعلم الكافة ان الارهاب اول من تطوله يده القذرة هم المسلمين الاديان بريئة من افعال الارهاب .

ورغم ان فرنسا تربطها علاقات تاريخية بالعالم الإسلامي تفسر إلى حد كبير الروابط ولكن أيضا التوترات الحالية التي تعصف بالمجتمع الفرنسي.

هناك رواية للكاتب الفرنسي ميشال ويلبيك سوميسيون –الاستسلام- حول أسلمة المجتمع الفرنسي أثارت جدلا في فرنسا حتى قبل صدورها، واستأثر موضوع الرواية باهتمام وسائل الإعلام في البلاد يناير 2015 وصل الجدل إلى قصر الإليزيه،

هل كان توقيت الهجوم على رمز الاسلام والمسلمين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم –مليار ونصف مسلم - مجرد صدفة؟ المؤكد أن هذا الهجوم يأتي في سياق دقيق يشهد جدلا مثيرا حول وجود الإسلام في فرنسا. المسلمين بين خمسة اوستة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا. وهذا ما يثير مخاوف الكثير من الفرنسيين الأصليين حول مستقبل الطبيعة العلمانية للدولة الفرنسية.

الجذور التاريخية لهذا الجدل تعود لـ1830 حين احتلت فرنسا الجزائر وسعت لجعلها مقاطعة فرنسية. ودام الاستعمار الفرنسي هناك ما لا يقل عن 130 عاما، إذ لم تحصل الجزائر على استقلالها إلا في عام 1962 بعد حرب ضروس كان ثمنها باهظا من حيث عدد الضحايا من الجانبين. وتوجد ذاكرتان مختلفتان في الجزائر وفرنسا حول تلك الحقبة

لقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانيةان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود». وعاود الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 3 ضمانة «الحق لكل فرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه

اعتقد ان أزمة الإسلام في فرنسا ليس لها بعد أمني فقط، وإنلها خلفية ثقافية أيضا ، لابد ان يكون هناك اجراء محدد من الامم المتحدة عن بث الكراهية .



