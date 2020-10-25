AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

طليقة المتهم بفتح النار على جيرانه بالساحل: اكتشفت انه مدمن بعد الزواج واستولى على أموالى ومجوهراتى لشراء المخدرات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:26 م
طليقة المتهم بفتح
طليقة المتهم بفتح النار على جيرانه بالساحل
Advertisements

كشفت طليقة الموظف المتهم بفتح النار على اهالى منطقة الساحل تفاصيل الواقعة ، حيث قررت أنها قد تعرفت على المتهم منذ عام ٢٠١٧ من خلال عملهما فى نفس الشركة ، وبعد زواجهما بفترة قصيرة اكتشفت أنه مدمن مخدرات، فطلبت منه الطلاق أكثر من مرة الا انه رفض، وقالت "استولى على مجوهراتي  وأموالي لشراء المواد المخدرة" .

 

واضافت السيدة فى اقوالها امام رجال الامن " تعرضت للإهانة والضرب على يد طليقي وامام زملاء عملى ، فلم استطع العيش معه ، فقمنا بالانفصال فى فبراير من مطلع العام الحالى ، الا انه هددنى بذبح نجلى وكان فى حاله سكر تام ، فطلب منى إمضاء إيصالات أمانة على بياض ، فاضطررت على امضائها حفاظا على سلامة طفلى".

 

كما أقرت السيدة أنه طلب منها عمل توكيل عام له بالشهر العقارى وكان يحمل سلاحا ابيض ، وابلغنى فى حال رفضى سيقم بقتلى ونجلى ، فلم اجد اى وسيلة للهرب سوي الذهاب معه للشهر العقارى .

 

 وبالفعل تمكن من الاستيلاء على اموالى ومجوهراتى الموجودة بشقتى ، وبعدها تم الطلاق ، فذهبت بعدها بمنزل اسرتى وابلغت والدى بما حدث ، فابلغنى بعدم ترك منزل الزوجية لان حق لى لاني حاضنه وذهبت ، وفى ذات الليلة اكتشف وجودى ونجلى فحاول قتلنا بسلاح ابيض ، الا ان الجيران واهالى المنطقة هرولوا على اصوات الاستغاثة وانقذونا من الموت .

 

واختتمت السيدة اقوالها قائلة " حسبى الله ونعمه الوكيل في ، فلم يكتفى بكل ما فعله بل قام بتشويه سمعتى فى المنطقة وتعرضت للايذاء أكثر من مرة بسببه " .

 

وكانت حاره متفرعه من شارع جسر البحر بحى الساحل قد شهدت واقعة مؤسفة ، بعد ان فوجئ أهالى المنطقة بجارهم بفتح النار عليهم بسلاح نارى كان يحمله ، مما أسفر عن اصابه ٥ أشخاص كانوا جلوسًا على مقهى بمكان الواقعة ، ثم قام بذبح نفسه " بكتر " ليسقط غارقا فى دمائه .

 

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من الاهالى بقيام جارهم بفتح النار على الجالسين على مقهى بدائرة القسم ، مما أد الى سقوط ٥ مصابين .

 

على الفور تحركت قوات الامن الى مكان البلاغ ، وتبين أن موظفا بشركة قام بإطلاق الرصاص عشوائيا تجاه المترددين والجالسين على مقهى معروف بالمنطقة ، مما أسفر عن اصابه ٥ أشخاص ، ثم قام بذبح نفسه بسلاح أبيض " كتر " كان بحوزته .

 

وتبين من جمع المعلومات والتحريات أن المتهم ارتكب الجريمة لوجود خلافات زوجية مع طليقته " ربة منزل " لتعاطيه المواد المخدرة ،واعتقاده بتدخل أهالى المنطقة لطلاقها منه فى فبراير مطلع العام الجارى ، والإستيلاء على مسكن الزوجية .

 

تم اخطار النيابة العامة التى انتقلت على الفور الى المستشفى لسؤال المصابين ، وتبين ان حالتهم الصحية سيئة إثر اصابتهم ، فيما تم سؤال شهود العيان على الحادث ، وكذا الاستماع الى اقوال طليقة المتهم .

 

 وقررت النيابة تعيين حراسة أمنية مشددة على المصابين حتى مثولهم للشفاء واستكمال التحقيقات معهم .

 

طليقة المتهم بفتح النار على جيرانه بالساحل: اكتشفت انه مدمن بعد الزواج واستولى على أموالى ومجوهراتى لشراء المخدرات
طليقة المتهم بفتح النار على جيرانه بالساحل: اكتشفت انه مدمن بعد الزواج واستولى على أموالى ومجوهراتى لشراء المخدرات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

المتهم بقتل زوجته أمام أسرتها في العياط: عاقبتها عشان رفضت ترجع بيتنا

كان على علاقة بإحداهما.. ضبط صياد متهم بذبح شقيقتين في قنا

إيداع المتهم بذبح زوجته في بولاق الدكرور بمستشفى الأمراض العقلية

قاتل صديقه فى قليوب: مكنتش عايز أموته وكنت برجع حقى من الشركة

ضبط 3 مجرمين عقب سرقتهم مواطنا بالإكراه في الساحل

ترشيحاتنا

كب وجريء .. بشرى فى مأزق بفستان كشف زيادة وزنها

بعد الإدلاء بصوته.. استقبال حافل من أهالي الجيزة لـ أبو العينين.. فيديو

بعد طرح jetour x70 ثاني أرخص سيارة suv في مصر.. شركة جيتور تطرح مسابقة جديدة لملاك سياراتها

لماذا سمي الرسول محمد بـ ابن الذبيحين؟

مدرب الوداد السابق يهاجم اللاعبين بعد الخسارة من الأهلي: الفريق أكبر منكم

السعودية تطرح عملة ورقية جديدة .. تعرف على السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطعمة المصنعة تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب

كب وجريء .. بشرى فى مأزق بفستان كشف زيادة وزنها

بجمبسوت كلاسيك.. نجوى كرم تثير الجدل بنحافتها