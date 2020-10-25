طليقة المتهم بفتح النار على جيرانه بالساحل: اكتشفت انه مدمن بعد الزواج واستولى على أموالى ومجوهراتى لشراء المخدرات

كشفت طليقة الموظف المتهم بفتح النار على اهالى منطقة الساحل تفاصيل الواقعة ، حيث قررت أنها قد تعرفت على المتهم منذ عام ٢٠١٧ من خلال عملهما فى نفس الشركة ، وبعد زواجهما بفترة قصيرة اكتشفت أنه مدمن مخدرات، فطلبت منه الطلاق أكثر من مرة الا انه رفض، وقالت "استولى على مجوهراتي وأموالي لشراء المواد المخدرة" .
واضافت السيدة فى
اقوالها امام رجال الامن " تعرضت للإهانة والضرب على يد طليقي وامام زملاء عملى
، فلم استطع العيش معه ، فقمنا بالانفصال فى فبراير من مطلع العام الحالى ، الا انه
هددنى بذبح نجلى وكان فى حاله سكر تام ، فطلب منى إمضاء إيصالات أمانة على بياض ، فاضطررت
على امضائها حفاظا على سلامة طفلى".
كما أقرت السيدة
أنه طلب منها عمل توكيل عام له بالشهر العقارى وكان يحمل سلاحا ابيض ، وابلغنى فى حال
رفضى سيقم بقتلى ونجلى ، فلم اجد اى وسيلة للهرب سوي الذهاب معه للشهر العقارى .
وبالفعل تمكن من الاستيلاء على اموالى ومجوهراتى
الموجودة بشقتى ، وبعدها تم الطلاق ، فذهبت بعدها بمنزل اسرتى وابلغت والدى بما حدث
، فابلغنى بعدم ترك منزل الزوجية لان حق لى لاني حاضنه وذهبت ، وفى ذات الليلة اكتشف
وجودى ونجلى فحاول قتلنا بسلاح ابيض ، الا ان الجيران واهالى المنطقة هرولوا على اصوات
الاستغاثة وانقذونا من الموت .
واختتمت السيدة اقوالها
قائلة " حسبى الله ونعمه الوكيل في ، فلم يكتفى بكل ما فعله بل قام بتشويه سمعتى
فى المنطقة وتعرضت للايذاء أكثر من مرة بسببه " .
وكانت حاره متفرعه
من شارع جسر البحر بحى الساحل قد شهدت واقعة مؤسفة ، بعد ان فوجئ أهالى المنطقة بجارهم
بفتح النار عليهم بسلاح نارى كان يحمله ، مما أسفر عن اصابه ٥ أشخاص كانوا جلوسًا على
مقهى بمكان الواقعة ، ثم قام بذبح نفسه " بكتر " ليسقط غارقا فى دمائه .
تلقى قسم شرطة الساحل
بلاغا من الاهالى بقيام جارهم بفتح النار على الجالسين على مقهى بدائرة القسم ، مما
أد الى سقوط ٥ مصابين .
على الفور تحركت
قوات الامن الى مكان البلاغ ، وتبين أن موظفا بشركة قام بإطلاق الرصاص عشوائيا تجاه
المترددين والجالسين على مقهى معروف بالمنطقة ، مما أسفر عن اصابه ٥ أشخاص ، ثم قام
بذبح نفسه بسلاح أبيض " كتر " كان بحوزته .
وتبين من جمع المعلومات
والتحريات أن المتهم ارتكب الجريمة لوجود خلافات زوجية مع طليقته " ربة منزل
" لتعاطيه المواد المخدرة ،واعتقاده بتدخل أهالى المنطقة لطلاقها منه فى فبراير
مطلع العام الجارى ، والإستيلاء على مسكن الزوجية .
تم اخطار النيابة
العامة التى انتقلت على الفور الى المستشفى لسؤال المصابين ، وتبين ان حالتهم
الصحية سيئة إثر اصابتهم ، فيما تم سؤال شهود العيان على الحادث ، وكذا الاستماع الى
اقوال طليقة المتهم .
وقررت النيابة تعيين حراسة أمنية مشددة على المصابين حتى مثولهم للشفاء واستكمال التحقيقات معهم .