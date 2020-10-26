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اقتصاد

غرفة القاهرة: النقل السياحى الأكثر تضررا من توقف القطاع.. والأقساط البنكية ترهق الشركات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
النقل السياحى
النقل السياحى
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ولاء عبد الكريم
كشف محمد يوسف عضو عضو غرفة القاهرة التجارية ولجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة إن التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع السياحى فادحة ما دعا الحكومات لدعمه بقوة سواء ماديا أو معنويا .

واضاف يوسف لـ "صدى البلد" أن مصر دعمت قطاع السياحة بمبادرات بنكية مختلفة مثل مبادرة الخمسين مليار لاعادة التطوير المبانى السياحية ومبادرة الثلاث مليارات لدفع رواتب العمالة لكن القطاع لم يستفد منها بصورة كاملة نظر لصعوبة الشروط والاجراءات التى وضعها البنك المركزى.

وقال يوسف ، السياحة والقطاعات المرتبطة بها تضررت لكن كان قطاع النقل السياحي الاكثر تضررا بسبب توقف حركة الطيران والسياحة الوافدة فلدينا عدد مهول من الاتوبيسات السياحية داخل الجراجات لا تعمل وعليها أقساط بنكية شهريا وكذلك أقساط تأمينات ورواتب موظفين وعمالة ملتزمة الشركات بسدادها .

وأوضح يوسف، أنه على مدار الست شهور الماضية تم تأجيل الاقساط البنكية فتراكمت الفوائد وهذا يمثل عبء على شركات السياحة وأصبحت البنوك تطالب بسداد الاقساط المستحقة وكذلك الفوائدة على المدة التي تم تأجيل سداد أقساط فيها مما ينذر بكارثة على على اصحاب الشركات.

واقترح يوسف عددا من الحلول لهذه الازمة في قطاع النقل السياحي وهي إعادة تشغيل اتوبيسات وسيارات السياحة من جديد حتى نتمكن من سداد الالتزامات والاقساط المستحقة والتأمينات لانه رغم قرار تأجيل التأمينات الا انه لا يتم الموافقة على تجديد ترخيص سيارة إلا بعد سداد ما عليها من تأمينات .

طالب يوسف، بإعادة ترتيب البيت السياحي من الداخل اولا ومنها تيسير تشغيل الاتوبيسات السياحية للمصريين بجانب الاجانب طبقا لقانون المرور 66 لسنة 73 مادة 4 الذي أجاز تشغيل الاتوبيسات السياحية للمصريين ورغم ذلك نواجه تحديات من جهات عدة مثل رفض ادارة المرور شغيل الاتوبيسات السياحية  للمصريين .

وناشد بضرورة تشغيل الاتوبيسات السياحية مع الشركات والمصانع والمدارس والرحلات السياحية الخاصة بالمصريين حتى يستطع الالتزام بسداد ما عليه من اقساط واستحقاقات مالية تحت اي بند او اتفاق.

وذكر يوسف، انه يوجد العديد من الجهات التي تضيق الخناق على حركة الاتوبيسات السياحية مثل الجمارك والسرفيس الذي يستوقف السيارات السياحية.
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ودعا الى ضرورة ايجاد حل للمقدمات المالية التي تم دفهعا لشركات السيارات مقابل شراء سيارات سياحية حديثة ومع توقف السياحة حاليا تم إلغاء فكرة شراء سيارات سياحية حديثة وشركات السياحة تواجه صعوبات في استرداد مقدمات الشراء من شركات السيارات.

وطالب بمنح استثناء لمدة عام للموافقة على عمل السيارات السياحية مع الشركات والمصانع والسياحة الداخلية تحت أي مسمي لحين الانتهاء من ازمة كورونا وعودة السياحة الى طبيعتها ولابد من وجود قرار حكومي بذلك وايضا النظر في الفوائد على اسطول النقل السياحي.

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