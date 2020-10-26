بدء تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر.. الأحد المقيل





وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 26 ، 27، يوم الأحد 1/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 28 ، 32، يوم الإثنين 2/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 49 ، 42، يوم الثلاثاء 3/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 4/11/2020لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول. اقرا ايضا .. وزير المالية: تيسير إجراءات رد خطابات الضمان لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 26 ، 27، يوم الأحد 1/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 28 ، 32، يوم الإثنين 2/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 49 ، 42، يوم الثلاثاء 3/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 4/11/2020لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.



وأضاف المهندس أشرف فتحى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 50 ، 3، يوم الأحد 9/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 4 ، 5، يوم الإثنين 10/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 7 ، 6، يوم الثلاثاء 11/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 12/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.



وأشار رئيس جهاز " حدائق أكتوبر"، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 8 ، 9، يوم الأحد 16/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 11 ، 12، يوم الإثنين 17/11/2020، ووحدات العمارات أرقام 13 ، 14، 15، يوم الثلاثاء 18/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 19/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.



وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 48 ، 52، يوم الأحد 23/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 58 ، 59، يوم الإثنين 24/11/2020، ووحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 25/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 26/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى البنك، وسداد مبلغ دفعة الاستلام، واستلام الجواب من البنك موجه للشئون العقارية بمقر جهاز المدينة، لمعاينة واستلام وحدته.