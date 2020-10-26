سعر العملات العربية اليوم الاثنين 26-10-2020

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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .



وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .

اقرأ ايضا .. استعدادًا لموسم الشتاء.. رئيس 6 أكتوبر الجديدة يتفقد محطة رفع صرف صحى ابنى بيتك 6 وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.81 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.