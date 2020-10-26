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اقتصاد

سعر العملات العربية اليوم الاثنين 26-10-2020

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الاثنين
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.81 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .

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