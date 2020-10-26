سعر العملات العربية اليوم الاثنين 26-10-2020

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.81 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.81 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.
اقرأ ايضا ..استعدادًا لموسم الشتاء.. رئيس 6 أكتوبر الجديدة يتفقد محطة رفع صرف صحى ابنى بيتك 6
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .