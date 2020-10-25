رئيس لجنة انتخابية بالفيوم: تصويت الناخب يستغرق أقل من دقيقة

قال المستشار أحمد البحيري المستشار بأحد اللجان الإنتخابية بمحافظة الفيوم، إن الإقبال جيد في الفيوم و اليوم الثاني كان الإقبال أكثر من اليوم الأول و هناك إلتزام بالإجراءات الإحترازية في اللجان.





وأكد البحيري خلال تصريحاته ببرنامج «الحياة اليوم » على قناة «الحياة»، أنه لا يوجد ناخب يدخل اللجنة دون إرتداء الكمامة و هناك كابينة تعقيم عند مدخل اللجان لتعقيم الناخبين و يتم قياس حرارة الناخبين قبل الدخول.





وأضاف المستشار، أن كل ناخب يدخل اللجنة يكون على دراية برقم لجنته و رقمه المسلسل، مشيرا إلى أن العملية الإنتخابية تستغرق أقل من دقيقة بالنسبة للناخب.





ونوه إلى أنه لا يجب قلق من قبل الناخبين من فيروس الكورونا في اللجان حيث أنه لا يوجد تداخل بين الناخبين، فالمساحة الإحترازية يتم إتخاذها و يدعو الجميع إلى النزول إلى الإنتخابات و الإدلاء بصوته.





ليوم، الأحد، ثاني انتخابات المرحلة الأولى بالداخل والأخير، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.