AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قبل غلق اللجان.. إقبال ضعيف على لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:30 م
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
Advertisements
محمد يحيي
شهدت لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات التابعة لدائرة الجيزة والعجوزة والدقي،  خلال الساعة الأخيرة قبل نهاية اليوم الثاني والاخير لانتخابات المرحلة الاولي من انتخابات مجلس النواب، اقبالا ضعيفا من جانب الناخبين.


 ولم يتم رصد أي مخالفات أو توجيه الناخبين خلال فترة انعقاد انتخابات المرحلة الأولي بمنطقة الجيزة علي مدار اليوم وحتي أمس، إذ امتازت العملية الانتخابية بالسلاسل  واختفاء الطوابير.

وبحسب مارصده صدي البلد ، من استمرار لتكثيف قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية لضبط عمليات سير الانتخابات و الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولم تسجل العملية الانتخابية منذ بداية الانتخابي اي مخالفات أو خروقات للصمت الانتخابي أو توجيه الناخبين.

وفتحت لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات في الساعات الأولي لبداية اليوم الثاني من سباق انتخابات المرحلة الأولي لمجلس نواب ٢٠٢٠، علي اقبال محدود من جانب الناخبين مع التزام المقر الانتخابي ببدء اليوم الانتخابي في الموعد القانوني والمحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر انتهاء اليوم الانتخابي وفرز الاصوات باللجنة الفرعية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات مساء اليوم .
 
وانطلقت فعاليات انتخابات مجلس النواب ، منذ امس السبت وحتي اليوم الأحد ، في محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم 14 محافظة، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءا ، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح" .


وتكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توافد المواطنين على لجنة المنارة الإسلامية بالعجوزة

إقبال محدود بلجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية في الساعات الأولي لانتخابات النواب

إقبال ضعيف بلجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية وقت الظهيرة بانتخابات النواب

السيدات يتصدرن مشهد التصويت في انتخابات النواب بدائرة العجوزة.. فيديو

سلاسة انتخابية بلجنة العجوزة الإعدادية والثانوية

حضور نسائي بارز للتصويت في لجنة الشهيد عاطف السادات بالجيزة.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. أم تحقق حلم طفليها بتحويل غرفتهما لتشبه "حجرة" هاري بوتر

مدرب الوداد السابق يهاجم اللاعبين بعد الخسارة من الأهلي: الفريق أكبر منكم

كب وجريء .. بشرى فى مأزق بفستان كشف زيادة وزنها

بجمبسوت كلاسيك.. نجوى كرم تثير الجدل بنحافتها

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشرطة بذكرى المولد النبوي

بلا أهمية.. إثيوبيا ترد على حديث ترامب عن تفجير سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة لن تتوقعها تسبب زيادة الوزن

جرأة لافتة.. 100 صورة للنجوم في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

علا رشدي تثير الجدل برفقة زوجها بمهرجان الجونة