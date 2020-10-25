قبل غلق اللجان.. إقبال ضعيف على لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية

شهدت لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات التابعة لدائرة الجيزة والعجوزة والدقي، خلال الساعة الأخيرة قبل نهاية اليوم الثاني والاخير لانتخابات المرحلة الاولي من انتخابات مجلس النواب، اقبالا ضعيفا من جانب الناخبين.









ولم يتم رصد أي مخالفات أو توجيه الناخبين خلال فترة انعقاد انتخابات المرحلة الأولي بمنطقة الجيزة علي مدار اليوم وحتي أمس، إذ امتازت العملية الانتخابية بالسلاسل واختفاء الطوابير.





وبحسب مارصده صدي البلد ، من استمرار لتكثيف قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية لضبط عمليات سير الانتخابات و الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ولم تسجل العملية الانتخابية منذ بداية الانتخابي اي مخالفات أو خروقات للصمت الانتخابي أو توجيه الناخبين.





وفتحت لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات في الساعات الأولي لبداية اليوم الثاني من سباق انتخابات المرحلة الأولي لمجلس نواب ٢٠٢٠، علي اقبال محدود من جانب الناخبين مع التزام المقر الانتخابي ببدء اليوم الانتخابي في الموعد القانوني والمحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.





ومن المقرر انتهاء اليوم الانتخابي وفرز الاصوات باللجنة الفرعية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات مساء اليوم .

وانطلقت فعاليات انتخابات مجلس النواب ، منذ امس السبت وحتي اليوم الأحد ، في محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم 14 محافظة، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءا ، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح" .







