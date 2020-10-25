بيطري الوادي الجديد: ضبط لحوم بأختام مزورة تم ذبحها خارج المجازر

شن أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب الييطري ب الوادي الجديد ، اليوم الأحد، حملة تفتيش بالاشتراك مع مباحث التموين على محلات الجزارة ضمن جهود المديرية للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكد من الالتزام بالقانون.





وقال الدكتور ناجي محمد عوض مدير الصحة بالوادي الجديد ان الحملة حررت محضرين لجزارين للذبح خارج المجزر.





واشار إلى ان جميع المضبوطات من اللحوم عليها بطش حمراء لمادة مزورة ليس عليها أى بيانات وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفه مديرية الطب البيطرى لحين عرض التقريرين على النيابة العامة للأمر بالتصرف.





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واطلعت حنان على ملفات الترشح التي تم تجهيزها، مشددة علي ضرورة الإنتهاء منها قبل الموعد المحدد للتسليم ، كما وجهت بالتعاون الفعال بين جميع الفئات المشاركة بالمسابقه، لحل وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تواجه المشاركين.





وجاء ذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج وضمان تمثيل المحافظة المشرف وحصد أكبر قدر من الجوائز بكافة فئات الجائزة.