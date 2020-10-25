عدم رصد أي شكاوى.. أجواء اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية

رصدت كاميرا قناة الغد أجواء ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري، وتوافد الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.





وأفاد مراسل القناة من الإسكندرية أن الأجواء في اليوم الثاني تتشابه مع اليوم الأول من حيث الإقبال الجماهيري وتكثيف الإجراءات الأمنية، وإجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.





وتابع أن اللجان تشهد توفير الكمامات والكحول للناخبين والتأكيد على ضرورة التباعد بين الناخبين لمنع التكدس في اللجان الانتخابية.





ولفت إلى أن محافظ الأسكندرية أكد عدم ظهور أي مشكلات خلال أول أيام الانتخابات النيابية، وعدم رصد أية شكاوى من شأنها التأثير على العملية الانتخابية في المحافظة، كذلك أكد على استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





فيما أفاد مراسل القناة من الجيزة بأن يوم أمس شهد مشاركة أكبر حتى الآن، تحديدا في الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن القرى في المحافظة شهدت إقبالا كثيفا.





ولفت إلى أن يوم الأمس شهد تواجد فرق متابعة لرصد المشهد الانتخابي، مشيرا إلى أن الجيزة هي من المحافظات كثيفة التصويت.