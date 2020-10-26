إغلاق باب التقديم لـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية .. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إغلاق باب التقديم لـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، المتوفرة تحديدا في: مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه بإدراج مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، يكون حصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 16 مدرسة.









وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أهمية مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم تطبيق الجانب النظري بها على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية لطلاب المدرسة مما يعزز من مهاراتهم وقدراتهم الفنية.









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وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تشكيل فريق عمل كل مدرسة من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، وسيتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية فستتاح إلى معلمي التعليم الفني فقط.









وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنه سيتم عمل مقابلات شخصية لجميع المتقدمين فور غلق باب التقديم؛ وبناء عليه يتم اختيار أعضاء فريق عمل كل مدرسة، وأكمل بصيلة، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم كنظرائهم من معلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية كالتدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء، وتوفير بيئة عمل متميزة لهم، بالإضافة إلى حصولهم على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.







