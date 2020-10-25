نادي القضاة: لم نرصد شكاوى خلال الانتخابات| والمستشارون خاضوا الملحمة بحكمة

أكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاه أنه تم تشكيل عمليات لمتابعة الانتخابات لمجلس النواب بدءا من إستلام القضاة وبدء الإنتخابات حتى الفرز.





وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور : لم نتلق أى شكاوى أو مشاكل او ملاحظات من القضاه مشيرا إلى أن ما تم كان ملحمة وطنية كبيرة.





وتابع أنه تم تطبيق الإجراءات الإحترازية من التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات وأجهزة لقياس درجات الحرارة ورغم كل هذه الظروف الإستثنائية القضاه يخوضون ملحمة بحكمة.





وأشار السيد إلى أن القضاه عملوا على التيسير على المواطنين خلال الإدلاء بصوتهم في الإنتخابات مؤكدا أن سير العملية الإنتخابية تم بشفافية ونزاهة.



