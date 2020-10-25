أحمد موسى: المرحلة الأولى من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا رغم كورونا

قال الإعلامي أحمد موسي، إن المواطنين لا يزالون يتوافدون إلى اللجان الإنتخابية للمشاركة في ماراثون العملية الإنتخابية.









وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" رغم ظروف كورونا إلا أن الجميع شارك في الإنتخابات بكثافة، مردفا:" جميع المواطنين من كبار سن ونساء توافدوا بكثافة علي اللجان".





وأوضح موسي، إنه بعد ساعتين من الآن تبدأ اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، ويتم العد الحصري للأصوات ولن تظهر نتائج رسمية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي تعلن النتيجة النهائية للانتخابات .





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "سوف نشهد اقبالا كبيرا خلال الساعتين المقبلتين قبل انتهاء عملية التصويت في اليوم الثاني في الانتخابات ".









وانطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.





ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.





وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.





ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.