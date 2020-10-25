AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اسمعي يا جزيرة.. أحمد موسى يلقن الإرهابية درسا في الجغرافيا ويفضح تزييفهم للانتخابات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:44 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
لقن الإعلامي أحمد موسى،  قناة الجزيرة الإرهابية درسا في الجغرافيا، بعد فضيحتهم عندما ذكروا إجراء انتخابات مجلس النواب في محافظة القاهرة، قائلا:"  انتخابات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب تجري في 14 محافظة فقط و محافظة القاهرة ليست من ضمنها".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محافظات المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ولازم الجزيرة تسمع وتعرف".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن  المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري لكل مواطن والدستور يكفل الحرية لكل مواطن للمشاركة في الانتخابات.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا يمكن إلغاء الانتخابات البرلمانية في مصر وإلغاء الانتخابات يستوجب تعديل الدستور وتعديل الدستور يتطلب إجراء استفتاء شعبي على التعديل الدستوري".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" قناة الجزيرة الإرهابية تحدثت عن وجود رشاوى في انتخابات مجلس النواب في محافظة القاهرة، مضيفا:" محافظة القاهرة لا يوجد بها انتخابات ومحافظة القاهرة ضمن المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب وليست المرحلة الأولى".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  قناة الجزيرة الإرهابية قررت عقد انتخابات في محافظة القاهرة وما فعلته قناة الجزيرة دليل على حجم التزييف والفبركة التي تعتمد عليها قناة الجزيرة الإرهابية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  تم فضح قناة الجزيرة الإرهابية أمام العالم بأكمله بعد إعلان وجود انتخابات في محافظة القاهرة ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استحداث فيديوهات من العدم.. خبير أمن معلومات يكشف ألاعيب الإخوان لـ الفبركة

متشوف أبوك الأول.. أحمد موسى يلقن جمال ريان درسًا على الهواء

أحمد موسى يشرح كيفية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية 2020.. فيديو

ده دورنا.. أحمد موسى يناشد المصريين بالمشاركة في انتخابات النواب

الجزيرة تواصل كذبها وتضليلها.. القناة تنشر فيديو مفبركًا لحصول الناخبين على رشاوى مالية

أحمد موسى: أهالي الجيزة استقبلوا أبو العينين بحفاوة كبيرة|فيديو

ترشيحاتنا

رشاوى مالية| محمد الباز يفضح كذب الجزيرة بشأن الانتخابات البرلمانية

تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ماذا شاهدت السيدة آمنة في المنام عند حملها بالنبي؟ .. معجزات المولد النبوي

طارق يحيى يعلن جاهزية ثنائي الزمالك لموقعة الرجاء بـ دوري الأبطال

سارة حناشي تثير الجدل بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائي | شاهد

بـ الأبيض.. ليلى علوي تستعرض جمالها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة لن تتوقعها تسبب زيادة الوزن

جرأة لافتة.. 100 صورة للنجوم في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

علا رشدي تثير الجدل برفقة زوجها بمهرجان الجونة