اسمعي يا جزيرة.. أحمد موسى يلقن الإرهابية درسا في الجغرافيا ويفضح تزييفهم للانتخابات

انتخابات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب تجري في 14 محافظة فقط و محافظة القاهرة ليست من ضمنها". لقن الإعلامي أحمد موسى ، قناة الجزيرة الإرهابية درسا في الجغرافيا، بعد فضيحتهم عندما ذكروا إجراء انتخابات مجلس النواب في محافظة القاهرة، قائلا:"المرحلةالأولىو محافظة





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محافظات المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ولازم الجزيرة تسمع وتعرف".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري لكل مواطن والدستور يكفل الحرية لكل مواطن للمشاركة في الانتخابات.





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا يمكن إلغاء الانتخابات البرلمانية في مصر وإلغاء الانتخابات يستوجب تعديل الدستور وتعديل الدستور يتطلب إجراء استفتاء شعبي على التعديل الدستوري".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" قناة الجزيرة الإرهابية تحدثت عن وجود رشاوى في انتخابات مجلس النواب في محافظة القاهرة، مضيفا:" محافظة القاهرة لا يوجد بها انتخابات ومحافظة القاهرة ضمن المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب وليست المرحلة الأولى".





وتابع الإعلامي أحمد موسى :" قناة الجزيرة الإرهابية قررت عقد انتخابات في محافظة القاهرة وما فعلته قناة الجزيرة دليل على حجم التزييف والفبركة التي تعتمد عليها قناة الجزيرة الإرهابية ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تم فضح قناة الجزيرة الإرهابية أمام العالم بأكمله بعد إعلان وجود انتخابات في محافظة القاهرة ".