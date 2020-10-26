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ديني

حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:00 م
حكم الصلاة في المساجد
حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة
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محمود ضاحي
ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.

أوضح عاشور، خلال اجابته على سؤال " حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة"، أن أولًا  من المقرَّر شرعًا أن مكان القبر لا يجوز أن يُتَّخَذَ لأي غرض آخر كالصلاة مثلًا .

وأضاف:  إضافة المساجد إلى قبور الأولياء وعباد الله الصالحين فيها جائزةٌ ومشروعةٌ ؛ لما فيها من استبقاء لآثارهم ؛ ليكونوا دائمًا قدوة للناس في الطاعة والاتباع ونفع الناس ، وهو أمرٌ ثابتٌ بالكتاب والسنة وفعل الصحابة واتفاق الأمة العملي على مر العصور فمن القرآن الكريم : قوله تعالى في مدح أصحاب أهل الكهف : {فَقَالُواْ ٱبۡنُواْ عَلَيۡهِم بُنۡيَٰنٗاۖ رَّبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمۡۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡهِم مَّسۡجِدٗا} [الكهف: 21].

وأكمل: من السُّنة  ما ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضي الله عنها وسبعين نبيًّا قد دُفِنوا في البيت الحرام ، وأقر النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من المسجد الحرام.

وتابع: أما فعل الصحابة  فقد دُفِنَ النبي صلى الله عليه وسلم في حُجرةِ السيدة عائشة رضي الله عنها المتصلة بالمسجد الذي يصلي فيه الصحابة ومَنْ بعدهم من المسلمين ، وهذا هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرات أضرحة الأولياء والصالحين في زماننا.

واختتم مجدي عاشور  أن الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحةٌ ومشروعةٌ ، بل قال بعض العلماء: إنها تصل إلى دَرجةِ الاستحباب نظَرًا لِسِرِّ بَرَكَةِ أصحابها ، وما يُثار مِن أنها بَاطلةٌ هو قولٌ مغلوط في الفهم ولا سَنَد له ، فلا يعتمد عليه .

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