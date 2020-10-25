أحمد موسى: تاريخ جماعة الإخوان ملوث بالرشاوى الانتخابية

علق الإعلامي أحمد موسي، على شائعات رشاوى العملية الانتخابية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا:" تاريخ الجماعة الإخوانية ملوث بالرشاوي الإنتخابية".





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "من لديه دليل على تقديم رشاوى انتخابية يقدمه للهيئة الوطنية للانتخابات".





وأردف: "جماعة الإخوان الإرهابية لها باع في رشاوي الإنتخابات واستخدموا الدين للترويج للانتخابات".





وتابع :" قناة الجزيرة الإرهابية قررت عقد انتخابات في محافظة القاهرة وما فعلته قناة الجزيرة دليل على حجم التزييف والفبركة التي تعتمد عليها قناة الجزيرة الإرهابية ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تم فضح قناة الجزيرة الإرهابية أمام العالم بأكمله بعد إعلان وجود انتخابات في محافظة القاهرة ".





وانطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.



