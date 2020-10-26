سعر الدولار اليوم الاثنين 26 -10-2020



وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين فى بنوك (المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول، الاهلى ،المصرف العربى الدولى،اتش اس بى سى HSBC ، عودة ، المصرى لتنمية الصادرات ، قناة السويس ،الكويت الوطنى NBK ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، الأهلى الكويتى بيريوس، التعمير و الاسكان ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع



وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، مصر ايران للتنمية ، الاسكندرية ، العربى الافريقى الدولى ، المصرف المتحد ،مصر ، الاهلى، بلوم ، التنمية الصناعية )15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار اليوم فى البنك الاهلى اليونانى بمصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .



يقدم بنك الكويت الوطنى NBK افضل سعر لتبيع له الدولار 15.66 جنيه للشراء.و يقدم بنك الاهلى اليونانى بمصر افضل سعر لتشترى منه الدولار 15.74 جنيه للبيع.ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاثنين 15.63جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .اقرأ ايضا .. التصديري للصناعات الغذائية: نستهدف صادرات بـ176 مليون دولار في قطاع التمور