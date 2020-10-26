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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 26 -10-2020

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاثنين
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علياء فوزى
يقدم بنك الكويت الوطنى NBK افضل سعر لتبيع له الدولار 15.66 جنيه للشراء.

و يقدم بنك الاهلى اليونانى بمصر افضل سعر لتشترى منه الدولار 15.74 جنيه للبيع.


ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاثنين 15.63جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .
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 وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين فى بنوك (المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول، الاهلى ،المصرف العربى الدولى،اتش اس بى سى HSBC ، عودة ، المصرى لتنمية الصادرات ، قناة السويس ،الكويت الوطنى NBK ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، الأهلى الكويتى بيريوس، التعمير و الاسكان ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، مصر ايران للتنمية ، الاسكندرية ، العربى الافريقى الدولى ، المصرف المتحد ،مصر ، الاهلى، بلوم ، التنمية الصناعية )15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنك الاهلى اليونانى بمصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

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