AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط وإعدام كميات كبيرة من الحلوى في سوهاج

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:05 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
دشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة سوهاج، تحت إشراف محمد حسن، مراقب عام الأغذية بالمديرية، عدة حملات تفتيشية مكبرة على أماكن تصنيع وعرض الحلوى والأسواق والشوادر على مستوى المحافظة.


وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملات بدأت منذ ١٧ أكتوبر الجاري ومازالت مُستمرة طبقًا لخطة المديرية، وأسفرت الحملات عن ضبط وإعدام ٥٢٨ كيلو من الحلوى وعرائس المولد وذلك لتغيير في خواصها الطبيعية، وإضافة ألوان صناعية ضارة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وانتهاء الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.




وأضاف "جميعه" أنه تم تحرير ١٠٩ محاضر جنح بواقع ٨١ محضر جنح لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية، ٢٥ محضر جنح لعدم الإستيفاء للاشتراطات الصحية، و٣ محاضر ضبط مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمي، مشيرا إلى أنه تم سحب ١٠٦ عينات من مواد غذائية وإرسالها إلى المعامل للتحليل والفحص؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.


وكذلك تم التوصية بإغلاق ١٠  منشآت غذائية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ووجودها يُمثل خطرا داهما علي الصحة العامة، مؤكدًا أن مديرية الصحة وإدارة مراقبة الأغذية مستمرة في شن حملاتها بصورة يومية وبجميع مراكز وقرى المحافظة لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المُستهلكين.
ضبط وإعدام كميات كبيرة من الحلوى في سوهاج
ضبط وإعدام كميات كبيرة من الحلوى في سوهاج
ضبط وإعدام كميات كبيرة من الحلوى في سوهاج
ضبط وإعدام كميات كبيرة من الحلوى في سوهاج

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق مجزر دواجن وضبط 3 أطنان هياكل وجلد وهوالك ببلبيس.. شاهد

ضبط وإعدام ١٠ أطنان أغذية وغلق ١٦ منشأة مخالفة في حملة مكبرة بالعاشر من رمضان.. صور

سحب رخصة مستشفى خاص وضبط مركز إدمان غير مرخص بالشرقية.. تفاصيل

حملة تفتيشية على المحلات التجارية بأسوان

ضبط 328 كجم من حلوى المولد مجهولة المصدر في أسوان.. صور

إعدام 161 كجم وتحرير 67 محضرا فى حملة مكبرة لإدارة مراقبة الأغذية بمدينة دهب

ترشيحاتنا

إصابة الاسطورة رونالدينيو بفيروس كورونا

بالأبيض الجرئ.. خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها في اليوم الثالث بمهرجان الجونة

ثانى بيان في 48 ساعة ضد فرنسا.. رابطة العالم الإسلامي تنتفض ضد المسيئين للإسلام

الهيئة الوطنية: إعلان نتيجة انتخابات النواب في مرحلتها الأولى أول نوفمبر

يا فضيحتكم.. أحمد موسى منفعلا: لو دكر يا تميم اعمل انتخابات في قطر

سارة حناشي تثير الجدل بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائي | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول "قوانص الفراخ"

3 عادات يومية للحصول على بشرة متوهجة في الصباح

مخطط وشبيكة.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة غريبة بمهرجان الجونة