ضبط وإعدام كميات كبيرة من الحلوى في سوهاج

دشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة سوهاج ، تحت إشراف محمد حسن، مراقب عام الأغذية بالمديرية، عدة حملات تفتيشية مكبرة على أماكن تصنيع وعرض الحلوى والأسواق والشوادر على مستوى المحافظة.









وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملات بدأت منذ ١٧ أكتوبر الجاري ومازالت مُستمرة طبقًا لخطة المديرية، وأسفرت الحملات عن ضبط وإعدام ٥٢٨ كيلو من الحلوى وعرائس المولد وذلك لتغيير في خواصها الطبيعية، وإضافة ألوان صناعية ضارة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وانتهاء الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

















وأضاف "جميعه" أنه تم تحرير ١٠٩ محاضر جنح بواقع ٨١ محضر جنح لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية، ٢٥ محضر جنح لعدم الإستيفاء للاشتراطات الصحية، و٣ محاضر ضبط مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمي، مشيرا إلى أنه تم سحب ١٠٦ عينات من مواد غذائية وإرسالها إلى المعامل للتحليل والفحص؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.







