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اقتصاد

سعر الذهب اليوم فى مصر 26 -10-2020

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
سعر الذهب اليوم الاثنين
سعر الذهب اليوم الاثنين
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علياء فوزى
استقرت أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020

و تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 830 و 832 جنيها للجرام.

بلغ عيار 24 اليوم الاثنين ما بين 949 نحو 951 جنيه.


واستقر الجرام من عيار 22 مابين 870 و 872 جنيها.

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ووصل عيار 18 سجل اليوم الاثنين ما بين 711 الى 713 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6656جنيه.

بلغ السعر العالمى للذهب 1901 دولار للاوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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