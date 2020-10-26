سعر الذهب اليوم فى مصر 26 -10-2020

استقرت أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020
و تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 830 و 832 جنيها للجرام.
بلغ عيار 24 اليوم الاثنين ما بين 949 نحو 951 جنيه.
واستقر الجرام من عيار 22 مابين 870 و 872 جنيها.
أقرا ايضا ..البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتوفير حلول رقمية للمدفوعات
ووصل عيار 18 سجل اليوم الاثنين ما بين 711 الى 713 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الذهب 6656جنيه.
بلغ السعر العالمى للذهب 1901 دولار للاوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
و تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 830 و 832 جنيها للجرام.
بلغ عيار 24 اليوم الاثنين ما بين 949 نحو 951 جنيه.
واستقر الجرام من عيار 22 مابين 870 و 872 جنيها.
أقرا ايضا ..البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتوفير حلول رقمية للمدفوعات
ووصل عيار 18 سجل اليوم الاثنين ما بين 711 الى 713 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الذهب 6656جنيه.
بلغ السعر العالمى للذهب 1901 دولار للاوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.