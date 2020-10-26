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اقتصاد

قرض بقيمة 100% من الثمن.. احصل على سيارتك خلال 24 ساعة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
قرض سيارة
قرض سيارة
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قسم الاقتصاد

يقدم بنك عودة قرض سيارة يصل إلى 100% من قيمتها فيمكنك الآن امتلاك السيارة التي لطالما رغبت بها خلال 24 ساعة وتسديد أقساطها بشكل مريح وفي السطور القادمة نسرد لكم تفاصيل القرض.


مزايا قرض السيارة:


أسعار فائدة تنافسية


تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة (حد أقصى 1,120,000 جنيه).


فترة سداد تصل إلى 5 سنوات


برامج سداد مختلفة تناسب كافة شرائح العملاء للمصريين والأجانب المقيمين.


إمكانية التمويل بدون حظر بيع أو تأمين.


الحصول على القرض بأقل مستندات.


قبول بطاقات ائتمان البنوك الأخرى باعتبارها اثبات الدخل

إجراءات سريعة وبسيطة.


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برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

فريق مبيعات محترف لخدمة العملاء في أي وقت

شبكة فروع كبرى تغطي معظم محافظات جمهورية مصر العربية.


المستندات المطلوبة


نموذج التقديم على قرض السيارة / المرابحة

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة

اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)

عرض سعر للسيارة من موزعين/وكلاء السيارات المعتمدين لدى البنك.

ويذكر أن صندوق بنك عودة النقدي بالجنيه المصري -صندوق استثماري في الأوراق المالية ذات عائد يومي متغير- حقق عائدا سنويا يصل إلى 10.58% منذ بداية عام 2020 وهو عائد تنافسي في السوق المصري.

 

ويقدر الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق -بحسب بيان الخميس- بنحو 100 وثيقة، يتيح صندوق بنك عوده النقدي بالجنيه المصري إمكانية إقراض المستثمرين حتى 90% من قيمة الوثائق المرهونة، ويدير الصندوق شركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار.


وفي هذا الصدد صرح محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر: "ينوع البنك من محفظة المنتجات والخدمات التي يوفرها لعملائه من الافراد والشركات لتعظيم مدخراتهم وتوفير السيولة النقدية اللازمة عن طريق الاكتتاب والاسترداد اليومي، اذ يمثل صندوق بنك عوده النقدي وعاء استثماريا وادخاريا بفرصة عوائد مرتفعة".

 

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