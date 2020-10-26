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مرأة

شخصية اليوم فى تاريخ ميلادك.. ماذا يقول عنك

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين



كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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 إذا كنت مولودا في يوم 23 أكتوبر سيكون اليوم ميمون على جبهة العمل. إذا كنت عاطلًا عن العمل وتبحث عن عمل ، يمكنك اليوم الحصول على وظيفة جيدة.

أنت تعمل بجد وتستمر في المضي قدمًا. إذا كنت تعمل في منصب رفيع ، فاحرص على أن يكون سلوكك لطيفًا مع كل من في المكتب. يمكن للتجار الاستفادة كذلك. يُنصح الأشخاص الذين يديرون شركة في شراكة بتجنب النزاعات مع شركائهم. اليوم يمكن أن تكون هناك مشكلة تتعلق بالمال. من المحتمل أنه بسبب نقص المال .

قد تواجه بعض الصعوبات في إكمال المهام اليومية. ستكون صحتك جيدة واليوم ستشعر بالانتعاش الشديد.


نصيحة علم الابراج ..

سيؤدي ذلك إلى زيادة التوتر لديك وقد يؤثر أيضًا على صحتك. سيصادف رجال الأعمال صفقة كبيرة اليوم. سيكون هناك سلام في حياتك الشخصية.


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