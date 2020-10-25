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برلمان

عمليات الحرية المصري تواصل متابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:28 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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ماجدة بدوى

واصلت غرفة عمليات حزب الحرية المصرى، مهام عملها في متابعة سير العملة الانتخابية في اليوم الثاني للتصويت من انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، من خلال متابعيها فى مختلف اللجان الانتخابية بمختلف المحافظات.


َ قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي بالحزب ورئيس غرفة العمليات، إن الحزب يتابع سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان فى المحافظات المختلفة، مضيفا أن الغرفة فى حال انعقاد مستمر لحين إعلان النتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات، منوها أن الحزب دفع بـ ٣١ مرشحا على نظام الفردي فى المرحلة الأولى.


وأثنى إدريس ، على مشاركة المرأة المصرية وتصدرها للمشهد الانتخابي وخروجها بقوة فى الساعات الأولى للعملية الانتخابية وعلى مدار اليومين، مشيرا إلى أن المرأة والشباب ضربوا اروع الأمثلة من خلال مشاركتهم فى التصويت.


وقالت الدكتورة أمل سلامة، رئيس لجنة الموادر بالحزب ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن الحزب بقطاع الجيزة والصعيد، إن خروج المواطنين بهذه الصورة القوية هو اكبر دليل على وعيهم واختيارهم لمن يمثلهم داخل قبة النواب، مشيدة باتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال عملية التصويت.


جاء ذلك بحضور الدكتور حسام يونس رئيس لجنة الصحة بالحزب، والدكتورة جيهان بيومي، امينة المرأة،  وشيرين ادريس، امينة التدريب والتثقيف، والدكتورة سحر حلمي، نائب رئيس لجنة الموارد بالحزب، وهاني العجمي، مساعد أمين التنظيم المركزي بالحزب.

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