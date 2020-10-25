محافظ قنا : اختفاء النزاعات القبلية في انتخابات مجلس النواب .. فيديو





وأضاف الداودي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن المواطنين التزموا بشكل كامل بالتعليمات والتباعد والحرص على ارتداء الكمامات والمطهرات مشيرا إلى أن التواجد كان جيدا.









وتابع محافظ قنا أن سيدات المحافظة العظيمات شاركن بقوة في الاستحقاقات الانتخابية ما يدعو للشرف والفخر ورجال الشرطة أدوا مهامهم على أكمل وجه.









وانطلقت صباح اليوم الأحد ، فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل.







