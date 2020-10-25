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محافظ قنا : اختفاء النزاعات القبلية في انتخابات مجلس النواب .. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:09 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
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محمود محسن
أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن ما تم في الانتخابات على مدار اليومين كان مثاليا، مؤكدا أنه في الماضي كانت محافظة قنا تعاني من النزاعات القبلية التي تتم بالانتخابات واختفت خلال تلك الفترة. 


وأضاف الداودي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن المواطنين التزموا بشكل كامل بالتعليمات والتباعد والحرص على ارتداء الكمامات والمطهرات مشيرا إلى أن التواجد كان جيدا.


وتابع محافظ قنا أن سيدات المحافظة العظيمات شاركن بقوة في الاستحقاقات الانتخابية ما يدعو للشرف والفخر ورجال الشرطة أدوا مهامهم على أكمل وجه. 


وانطلقت صباح اليوم الأحد ، فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل.


وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

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