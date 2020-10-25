AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مايا مرسي: المرأة المصرية لبّت نداء الوطن من جديد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:17 م
مايا مرسي
مايا مرسي
Advertisements
أمل مجدي
"شرفتى مصر من جديد"، بهذه الكلمات عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها وفخرها بالمشاركة الكثيفة للمرأة المصرية خلال انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ في مرحلتها الأولى على مدار يومى ٢٤و٢٥ أكتوبر الجارى بجميع محافظات الجمهورية.


وأكدت الدكتورة مايا مرسى فى بيان لها أن المرأة المصرية لبت نداء الوطن من جديد وأثبتت وطنيتها واخلاصها وايجابيتها فى أبهى صورها، لافتة إلى أن مشاهد الفتيات الشابات والمرأة ذات الإعاقة والسيدات فى محافظات صعيد مصر زينت انتخابات مجلس نواب ٢٠٢٠ ، وبمشاركتها الكثيفة بجميع محافظات الجمهورية كتبت صفحة جديدة فى ملف حب الوطن .


ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم على خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة لمصر ، والتعاون المثمر لتذليل جميع العقبات التى تواجه الناخبات خلال عملية الإدلاء بأصواتهن.


كما وجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية لما بذلوه من جهد عظيم فى تأمين العملية الانتخابية.


وتقدمت أيضًا بخالص الشكر إلى قضاة مصر الشرفاء لدورهم الثمين خلال العملية الانتخابية، وكل من ساهم فى خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مايا مرسى: سعيدة بالتنظيم المشرف لانتخابات مجلس الشيوخ

نائب قنا يشكر أبناء المحافظة لمشاركتهم الفعالة في إعادة انتخابات الشيوخ

مشيدا بمشاركتها السياسية.. أحمد قطب: المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في بناء الوطن

القومي للمرأة يشكر النيابة الإدارية بعد تعيين إحدى العضوات في أسوان

قائمة نداء مصر تطالب المصريين بالمشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات النواب

أنتِ شرفتي بلدك.. رسالة مهمة من مايا مرسي للمرأة المصرية

ترشيحاتنا

يوسف أوباما يغيب عن تشكيلة الزمالك في مباراة الإسماعيلي

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفستان أبيض وأسود.. شاهد

بالنمر.. إيناس النجار تخطف القلوب فى إطلالة جديدة

تحذر من نشر نتائج.. الوطنية للانتخابات: الهيئة الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان

نهائي الكونفيدرالية.. بيراميدز يتعرض لظلم تحكيمي أمام نهضة بركان.. فيديو

دعاء الذرية في القرآن .. ردد رقية تأخر الانجاب في آخر ساعة قبل المغرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول "قوانص الفراخ"

3 عادات يومية للحصول على بشرة متوهجة في الصباح

مخطط وشبيكة.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة غريبة بمهرجان الجونة