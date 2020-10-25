مايا مرسي: المرأة المصرية لبّت نداء الوطن من جديد

"شرفتى مصر من جديد"، بهذه الكلمات عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها وفخرها بالمشاركة الكثيفة للمرأة المصرية خلال انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ في مرحلتها الأولى على مدار يومى ٢٤و٢٥ أكتوبر الجارى بجميع محافظات الجمهورية.









وأكدت الدكتورة مايا مرسى فى بيان لها أن المرأة المصرية لبت نداء الوطن من جديد وأثبتت وطنيتها واخلاصها وايجابيتها فى أبهى صورها، لافتة إلى أن مشاهد الفتيات الشابات والمرأة ذات الإعاقة والسيدات فى محافظات صعيد مصر زينت انتخابات مجلس نواب ٢٠٢٠ ، وبمشاركتها الكثيفة بجميع محافظات الجمهورية كتبت صفحة جديدة فى ملف حب الوطن .









ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم على خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة لمصر ، والتعاون المثمر لتذليل جميع العقبات التى تواجه الناخبات خلال عملية الإدلاء بأصواتهن.









كما وجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية لما بذلوه من جهد عظيم فى تأمين العملية الانتخابية.









وتقدمت أيضًا بخالص الشكر إلى قضاة مصر الشرفاء لدورهم الثمين خلال العملية الانتخابية، وكل من ساهم فى خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.