اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"

تصدر الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على متهم لقيامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى".





ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.





ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيو من عام 2014





عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم العاشر على مخدر الترامادول بقصد التعاطى، وعثر بحوزة المتهم الحادى عشر على مخدرات بقصد الاتجار، وحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وطعن دفاع المتهمين على الحكم وعقب قبول طعنهم حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5 إرهاب لنظر محاكمة المتهمين.



