ماذا يحدث للجسم عند تناول "قوانص الفراخ"

كثير من الاشخاص لا يدركون اهمية تناول القوانص فالاغلبية يتناولون الكبدة ويهملون القوانص لذلك قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري معلومات ونصائح عن اكل "قوانص الفراخ".





القوانص:





قبل ذكر الفوائد يجب التنويه على انه من الضروري قبل طهي القوانص القيام بتنظيفها وإزالة الدهون منها وإزالة الغشاء الاصفر المبطن لها من الداخل وغسلها بالملح والليمون جيدًا ثم القيام بنقعها لمدة 30 دقيقة في ماء مضاف إليه الخل والليمون والملح لانها تعمل كمعدة الجسم وستكون رائحة العلف ويظهر ذلك في الطبخ.









أما فوائدها كما يلي





1- تعد مصدرًا غنيًا بالحديد والذي له فاعلية كبيرة في علاج فقر الدم بالإضافة غلى احتوائها على الماغنسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور.

2- منشط قوي للذاكرة وتقوي وتحسن الوظائف العصبية وتعمل على تعزيز زظائف المخ المختلفه من الفهم والاستيعاب.

3- تعمل على تحسين عملية الهضم لاحتوائها على الألياف الغذائية.

4- نسبة الدهون بها قليلة جدًا ولذلك فهي وجبة مناسبة للذين يتبعون أنظمة تخسيس لإنقاص وزنهم.