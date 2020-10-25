AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول "قوانص الفراخ"

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:20 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
كثير من الاشخاص لا يدركون اهمية تناول القوانص فالاغلبية يتناولون الكبدة ويهملون القوانص لذلك قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري معلومات ونصائح عن اكل "قوانص الفراخ". 

القوانص:

قبل ذكر الفوائد يجب التنويه على انه من الضروري قبل طهي القوانص القيام بتنظيفها وإزالة الدهون منها  وإزالة الغشاء الاصفر المبطن لها من الداخل وغسلها بالملح والليمون جيدًا ثم القيام بنقعها لمدة 30 دقيقة في ماء مضاف إليه الخل والليمون والملح لانها تعمل كمعدة الجسم  وستكون رائحة  العلف ويظهر ذلك  في الطبخ.


أما فوائدها كما يلي 

1- تعد مصدرًا غنيًا بالحديد والذي له فاعلية كبيرة في علاج فقر الدم بالإضافة غلى احتوائها على الماغنسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور.
2- منشط قوي للذاكرة وتقوي وتحسن الوظائف العصبية وتعمل على تعزيز زظائف المخ المختلفه من الفهم والاستيعاب.
3- تعمل على تحسين عملية الهضم لاحتوائها على الألياف الغذائية.
4- نسبة الدهون بها قليلة جدًا ولذلك فهي وجبة مناسبة للذين يتبعون أنظمة تخسيس لإنقاص وزنهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعاً للكرش للأبد بمكونين فقط من مطبخك

يحرق الدهون وينظف الجسم من السموم.. كوب من هذا المشروب يوميا

بدون مجهود أسرع وصفات لتخسيس البطن والأرداف

نتائجها مضمونة.. وصفة تخسيس سريعة جدا للبطن والأرداف

بوصفات تخسيس سريعة .. حولى جسمك لماكينة حرق الدهون

أطعمة تساعد على حرق الدهون الزائدة

ترشيحاتنا

اتعلمت كتير.. حسام غالي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالجونة

ثانى بيان في 48 ساعة ضد فرنسا.. رابطة العالم الإسلامي تنتفض ضد المسيئين للإسلام

بعد حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.. ماكرون يغرد بالعربية

بيراميدز يتأخر أمام نهضة بركان بهدف في نهائي الكونفدرالية

كم عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ تعرف على أقوال العلماء

مصدر أمنى: مديرية أمن الدقهلية لم تتلق بلاغات بحرق لافتات مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول "قوانص الفراخ"

3 عادات يومية للحصول على بشرة متوهجة في الصباح

مخطط وشبيكة.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة غريبة بمهرجان الجونة