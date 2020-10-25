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القومي لحقوق الإنسان: الهيئة الوطنية نجحت في إدارة الانتخابات بنزاهة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:06 م
حافظ أبو سعدة
حافظ أبو سعدة
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قسم التوك شو
قال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك دروسًا مستفادة في إدارة العملية الإنتخابية  في مصر بشكل نزيه، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في إدارة الانتخابات بشكل ممتاز.    

وأكد "أبو سعدة"، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن كورونا كان عائقا خطيرا لإقامة الانتخابات إلا أن الهيئة الوطنية الانتخابات استطاعت التعامل مع جائحة بشكل شجاع، مضيفا أن كل التدخلات التي كانت قي السابق غير موجودة مثل وجود البطاقات داخل اللجنة وظاهرة البطاقة الدوارة والمواطنين الذين يحشدون في أوتوبيسات ويذهبون للتصويت لمرشحين بعينهم و توجيه الناخبين داخل اللجنة وغيرها من التدخلات التاريخية التي كانت تحدث في اللجان في السابق.     

وأضاف  رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تجارب المصريين كمرشحين وأحزاب قائمة على فكرة الحشد بطرق مختلفة سواء الحشد بخدمات أو منتجات خيرية أو احتشاد أهل القرية إلى ناخب واحد فقط وغيرها من أشكال الحشد، لذلك بالرغم من أن التدخلات إنتهت داخل اللجان إلا أن خارج اللجان مازال هناك نوع من أنوتع التدخل سواء بالنقود أو بأي شكل آخر.   

ونوه بأنه هناك حوالي 140 شكوى قدمت للجنة تتعلق بأمور المال السياسي في الإنتخابات، مشيرا إلى أن ذلك خارج اللجنة لكن داخل اللجنة هناك إنضباط شديد و خبرات تتطبق كي لا يحدث أي تدخل.

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