مدير عمليات شباب الأحزاب: شعب مصر رسم لوحة من طراز رفيع فى ممارسة حقه الدستوري

أكد محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب أنه كان هناك عمل متواصل على مدار يومين خلال انتخابت ىالمرحلة الأولى لمجلس النواب والتي تمت بـ 14 محافظة .
وأضاف عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي بغرفة عمليات التنسيقية ونقلها برنامج مساء دي ام سي أن المركز الإعلامي تحول لوكالة أنباء عملت على متابعة الإنتخابات بشكل دقيق ولحظة بلحظة مشيرا إلى أنه تم عمل تسهيلات للمواطنين
وتابع مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب أنه تم الدفع بـ 22 مرشحا على القوائم و 6 مرشحين على المقاعد الفردي خاضوا انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب .
وأشار عبد العزيز إلى ان مرشحينا يعلمون أن التشريع والترشح هو في خدمة المواطن بعيدا عن اي مصالح شخصية مؤكدا أنه كان هناك 1500 متابع على الارض لتغطية المرحلة الاولى من الانتخابات وامدونا بمعلومات كبيرة استطعنا من خلالها تقديم صورة كاملة عن العملية الإنتخابية.
وتقدم مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب الشكر للشعب المصري العظيم الذي استطاع رسم لوحة ذات طراز رفيع لممارسة الحق الدستورى والانتخاب.