مدير عمليات شباب الأحزاب: شعب مصر رسم لوحة من طراز رفيع فى ممارسة حقه الدستوري

مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب أنه تم الدفع بـ

22 مرشحا على القوائم و 6 مرشحين على المقاعد الفردي خاضوا انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب .

عبد العزيز إلى ان

مرشحينا يعلمون أن التشريع والترشح هو في خدمة المواطن بعيدا عن اي مصالح شخصية مؤكدا أنه كان هناك

1500 متابع على الارض لتغطية المرحلة الاولى من الانتخابات وامدونا بمعلومات كبيرة استطعنا من خلالها تقديم صورة كاملة عن العملية الإنتخابية.