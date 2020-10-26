بأقل مجهود.. 6 طرق مجربة للتخلص من تراكم الدهون في الوجه

يعد فقدان الوزن الزائد أمرًا صعبًا ، خاصة في مناطق معينة من الجسم مثل الوجه. حيث يكون تراكم الدهون في مناطق الوجه أكثر وضوحًا مما قد يساهم في جعل الوجه أكبر ومنتفخًا ..





إليك أسرع طرق للتخسيس و فقدان الدهون في وجهك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى





1. تمارين الوجه







تساهم فى تجديد شباب الوجه وتحسين مظهر البشرة .







2. ابق رطبًا







يمكن أن تؤدي زيادة الترطيب إلى فقدان الدهون عن طريق تقليل تناول الطعام وزيادة حرق الدهون. يؤدي شرب الماء قبل نصف ساعة من الوجبة إلى تقليل الشهية. كما أن الماء يزيد بشكل مؤقت من التمثيل الغذائي في الجسم مما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية. تساعد هذه العوامل على حرق الدهون وقد تساهم في فقدان دهون الوجه.









3. تجنب التدخين







الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى احتباس الماء في الجسم ، وخاصة في مناطق الوجه وجعل الوجه يبدو منتفخًا







4. الحد من الكربوهيدرات المكررة







ترتبط الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة والحلويات بخطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن. هذه الكربوهيدرات منخفضة في الألياف والعناصر الغذائية الأساسية. هذا يجعلها سهلة الهضم من قبل الجسم ، مما يؤدي إلى ارتفاع الجلوكوز في الجسم.





5. ممارسة التمارين





التمارين فعالة جدًا في تقليل كتلة الدهون. تعمل هذه التمارين على تعزيز أكسدة الدهون ، خاصةً عند القيام بها في الصباح. تزيد تمارين القلب من فقدان القلب وتعزز حرق السعرات الحرارية في كل دقيقة من التمرين. لذلك فإن أداء تمارين القلب مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات والمشي السريع يمكن أن يساعد في تقليل دهون الوجه الزائدة.





6. تجنب الكثير من الملح







يتسبب الملح الزائد في احتفاظ الجسم بالمزيد من الماء ، وبالتالي زيادة وزن الجسم ببعض الاوزان الزائدة.







