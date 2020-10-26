تأجيل نظر عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى تأجيل دعوى بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 و الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لجلسة 8 نوفمبر.





وأكد محمد صلاح أحمد وآخر مقيم الدعوى فى دعواه التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية تعارض المواد التى طالب ببطلانها مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014.



