AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل نظر عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
Advertisements
محمد زهير
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى تأجيل دعوى بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 و الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لجلسة 8 نوفمبر.

وأكد محمد صلاح أحمد وآخر مقيم الدعوى فى دعواه التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية تعارض المواد التى طالب ببطلانها مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014.

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحد.. نظر دعوى بطلان مادتين من قانون العقوبات

نظر عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.. غدًا

الاغتصاب المطمئن لممتلكات الغير

ترشيحاتنا

بسمة وهبة تعلن موعد عودتها لمصر بعد إجرائها عملية فى لندن.. فيديو

تستمر 5 أيام.. متى تجرى إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب؟

حكم دولي يحسم الجديد بخصوص تعرض بيراميدز لظلم فى نهائي الكونفيدرالية.. فيديو

فوز أبو العينين ليس مفاجأة.. عمرو أديب عن دائرة الجيزة والعجوزة والدقي

بسبب عنف لاعبي نهضة بركان.. إصابة عمر جابر بشرخ في شظية القدم

كيف تكفر عن ذنب كبير؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور