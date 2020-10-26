AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل نظر دعوى عدم دستورية لائحة المأذونين الشرعيين

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى تأجيل دعوى بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 لجلسة 8 نوفمبر.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعي عليهم بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماه.

وتنص المادة 12 من اللائحة على أنه "بعد استيفـاء جميع الإجـراءات تصـدر الدائـرة قرارا بتعييـن مـن  تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.

وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوي يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

13 سبتمبر .. نظر دعوى عدم دستورية شروط تعيين المأذونين الشرعيين

13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 94 من قانون الضريبة على الدخل

الأحد.. نظر دعوى عدم دستورية شروط المفاضلة لتعيين المأذونين الشرعيين

الأحد.. نظر عدم دستورية مواد فى قانون التجارة الجديد

الأحد.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 94 من قانون الضريبة على الدخل

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 143 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

خبير مناعة يضع موعدا لوصول الموجة الثانية من كورونا إلى مصر

للحماية من الأذى.. الطريقة الصحيحة لقراءة المعوذات مع النفث ومسح الجسد قبل النوم

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشرطة بذكرى المولد النبوي

وضاع الحلم.. التحكيم يقهر بيراميدز ويتوج نهضة بركان بطلا لـ الكونفيدرالية.. فيديو

موجز السوشيال ميديا| مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر تويتر.. وهذه رسالة مصطفى قمر لـ سيد عبد الحفيظ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور

طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية.. بخطوات بسيطة