المحاكمة.. تعرف على عقوبة إنكار الاحتفال بالمولد عند الحافظ بن حجر

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يفتي بأن الإحتفال بالمولد النبوي بدعة فهو مخطئ وغافل.





وأضاف وسام، في فتوى له، أنه لو أفتي شخص ببدعة الاحتفال بالمولد النبوي في عصر الحافظ بن حجر لكان مصيره الهجوم من العلماء والمحاكمة ، ولذلك نقول "اتقوا الله في أمة رسول الله".





وأشار إلى أن هؤلاء عليهم أن يتركوا الناس يفرحون برسول الله، فالأمة تحب رسول الله وتحب مديحه وتحب آل بيته، وحكمهم هذا يغلقهم على أنفسهم فعليهم ألا يغلقوا على الآخرين.





وأوضح، أن حلقات المديح ومجالس الذكر والصلاة على رسول الله كانت تنتشر في شهر ربيع الأول، احتفالا بالمولد النبوي.





ونبه على عدم خلو أوقات المسلمين من الصلاة على النبي وقراءة سيرته واتباع هديه في المعاملات اليومية رجاءا لنيل شفاعته وأن يفتح الله علينا ببركته وأنواره



