أسامة سرايا: لولا الجيش لسقطت مصر بعد 2011

قال الكاتب أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، إنه لولا أن مصر لها جيش قوي بني بعد هزيمة 1967 وصمد لما تم بناء المؤسسات سواء أجهزته الأمنية أو تشكيلاته وهذا ما ساهم في صمودها بعد 2011.
وأضاف سرايا، خلال لقائه مع الإعلاميين عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الوعي وحده ليس كافيا، ويجب أن يكون بجانبه بنية أساسية ومؤسسات، لأنهما يستندان الى الوعي، وهذا ما يفرق بين الدولة المصرية وغيرها من البلدان المحيطة.
وأوضح أن المصلحة الوطنية العليا حاكمة القيادة المصرية منذ الخمسينيات، لأن العنصر الذي كان يهدد جميع مكتسبات الدولة المصرية سواء اقتصاديا أو إجتماعيا أو سياسيا وجود المافيا السياسية المتمثلة في جماعة الإخوان الارهابية.