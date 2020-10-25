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توك شو

أسامة سرايا: لولا الجيش لسقطت مصر بعد 2011

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:14 م
اسامة سرايا
اسامة سرايا
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، إنه لولا أن مصر لها جيش قوي بني بعد هزيمة 1967 وصمد لما تم بناء المؤسسات سواء أجهزته الأمنية أو تشكيلاته وهذا ما ساهم في صمودها بعد 2011.


وأضاف سرايا، خلال لقائه مع الإعلاميين عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الوعي وحده ليس كافيا، ويجب أن يكون بجانبه بنية أساسية ومؤسسات، لأنهما يستندان الى الوعي، وهذا ما يفرق بين الدولة المصرية وغيرها من البلدان المحيطة.

وأوضح أن المصلحة الوطنية العليا حاكمة القيادة المصرية منذ الخمسينيات، لأن العنصر الذي كان يهدد جميع مكتسبات الدولة المصرية سواء اقتصاديا أو إجتماعيا أو سياسيا وجود المافيا السياسية المتمثلة في جماعة الإخوان الارهابية.

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