أسامة سرايا: لولا الجيش لسقطت مصر بعد 2011

قال الكاتب أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، إنه لولا أن مصر لها جيش قوي بني بعد هزيمة 1967 وصمد لما تم بناء المؤسسات سواء أجهزته الأمنية أو تشكيلاته وهذا ما ساهم في صمودها بعد 2011.









وأضاف سرايا، خلال لقائه مع الإعلاميين عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الوعي وحده ليس كافيا، ويجب أن يكون بجانبه بنية أساسية ومؤسسات، لأنهما يستندان الى الوعي، وهذا ما يفرق بين الدولة المصرية وغيرها من البلدان المحيطة.



