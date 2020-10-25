حلمي النمنم: محمد علي أول من أسس الحياة النيابية في مصر

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إنه كان هناك محاولة عام 1928 من قبل محمد علي باشا لإنشاء المجالس النيابية، ولكن أصبح لدينا مجلس نيابي منذ عهد الخديو إسماعيل.
وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلاميين عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن مصر من الدول المتقدمة في البرلمان والحياة النيابية، حيث إننا سبقنا الكثير من دول أوروبا في أنها لم تصل إلى تلك المرحلة.
وأشار إلى أن فترة الخديو إسماعيل وتجربته بحاجه إلى إعادة نظر، ورد اعتبار، لأن هذا الرجل أحد البناة العظام في مصر، وظلم ظلما بينا، حيث أنه كان أحد المؤسسين الكبار في الدولة المصرية.