حلمي النمنم: محمد علي أول من أسس الحياة النيابية في مصر

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إنه كان هناك محاولة عام 1928 من قبل محمد علي باشا لإنشاء المجالس النيابية، ولكن أصبح لدينا مجلس نيابي منذ عهد الخديو إسماعيل.





وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلاميين عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن مصر من الدول المتقدمة في البرلمان والحياة النيابية، حيث إننا سبقنا الكثير من دول أوروبا في أنها لم تصل إلى تلك المرحلة.



