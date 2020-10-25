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رياضة

تحت أنظار النني.. شوط أول سلبي بين أرسنال وليستر سيتي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:09 م
آرسنال ضد ليستر سيتي
آرسنال ضد ليستر سيتي
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محمد السعيد
سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة أرسنال وليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء أرسنال أمام ليستر سيتي.

أرسنال كان الأفضل طوال الـ 45 دقيقية ، وسيطر  على الكرة بنسبة استحواذ بلغت 57 % وسدد 11 تسديدة منهم 3 على المرمى، فيما سدد ليستر سيتي تسديدة  واحدة جاءت خارج المرمى.

ويسعى أرسنال بقيا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل الصعود إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، والحفاظ على كامل حظوظه في المنافسة على اللقب.

في المقابل يطمح فريق ليستر سيتي في مدواة جراحه بانتزاع الثلاث نقاط من الجانرز  واستعادة توهجه مجددا، بعد السقوط أمام وست هام 3 - 0 وأستون فيلا 1 - 0، في آخر جولتين بالبريميرليج.

ويحتل ليستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الثامن.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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