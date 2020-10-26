لطلاب خدمة اجتماعية حلوان .. آخر فرصة للتسجيل في التدريب الميداني

نوهت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان أن على جميع الطلاب بالفرقتين الثالثة والرابعة للعام الدراسي الجامعى 2020 / 2021والذين لم يسجلوا حتى الان فى التدريب الميدانى سرعة التوجه الى وحدة التدريب الميدانى للتسجيل بإحدى المؤسسات المتاحة .





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وحددت الكلية يوم الاحد الموافق 25 اكتوبر ويوم الاثنين الموافق 26 اكتوبر لطلاب الفرقة الرابعة موعدا نهائيا لتلقى طلبات الطلاب التسجيل، يومين ايضا لطلاب الفرقة الثالثة وقد حددت يومي الثلاثاء والاربعاء الموافقين 27- 28 / 10 / 2020 لتلقى طلبات الطلاب التسجيل كموعد نهائى.





كما اشارت الكلية الى انه فى حالة عدم توجه الطالب للوحدة وابداء رغبته فى التسجيل بالمؤسسات المتاحة سيتم التسجيل له من قبل وحدة التدريب الميدانى - كلية الخدمة الاجتماعية - جامعة حلوان وذلك حفاظا على سير العملية الدراسية .





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وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء التسجيل فى التدريب الميدانى.