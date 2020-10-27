أغربها الفول والجبن .. أطعمة احذر تناولها معا

أطعمة عديدة يتسبب تناولها معا فى إصابتك بالانتفاخ ومشاكل الهضم والخمول فقد تستغرق وقتًا طويلًا ليتم هضمها إليك قائمة بـ 5 أطعمة يجب تجنب تناولها معا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





1. الكربوهيدرات والبروتين







سيؤدي تناول الكربوهيدرات مع الأطعمة البروتينية إلى الغازات وانتفاخ البطن ووقتًا للهضم .







2. الفاكهة بعد الوجبات الرئيسية







الفاكهة تحتوي على سكريات بسيطة لا تتطلب الهضم ولن تبقى لفترة طويلة في المعدة. تستغرق الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات والنشا وقتًا ليتم هضمها ، كما أن تناول الفاكهة بعد الأكل سيبقى لفترة طويلة في المعدة .







. 3. طماطم مع صلصة المكرونة بالجبن







الطماطم حمضية بطبيعتها ولا ينصح بخلطها مع الكربوهيدرات النشوية مثل المكرونة. تجنب خلط الكربوهيدرات مع الأحماض لأنها قد تتداخل مع الجهاز الهضمي وتجعلك تشعر بالتعب والإرهاق.









4. حبوب مع الحليب وعصير البرتقال





يحتوي الحليب على الكازين وعصير البرتقال يحتوي على أحماض ويخثران معًا منتجات الألبان ويدمران أيضًا الإنزيم الموجود في الحبوب النشوية. لتجنب هذه التركيبة الغذائية السيئة ، تناول عصير الفاكهة قبل ساعة من تناول الحبوب أو بعدها.







5. الفول والجبن







يمكن أن يسبب تناول الفول والجبن معًا الانتفاخ والغازات ومشاكل أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي. الجبن هو أحد منتجات الألبان ، ويمكن أن يسبب الغازات في المعدة إذا تناولتها مع الفول. إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف ، افصل الجبن عن الفول.





