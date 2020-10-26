لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على الخدمات التى تقدمها رعاية شباب الكلية

‎اعلنت رعاية الشباب بكلية الاداب جامعة القاهرة ، ‎تقدم خدمات متكاملة إلكترونيًا ، لجميع طلاب الكلية وذلك تماشيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .





‎كما نوهت الكلية عن طريقة التسجيل للخدمات عن طريق الرابط التالى :

https://docs.google.com/forms/d/e 1FAIpQLScrU1b3xPPTJwrwkoy23c4yFDPeaVt5WzdSLNaBA8xyqmVDGg/viewform

وتشمل الصفحة الالكترونية لادارة رعاية الشباب على :

-تسجيل الطلاب فى احدى لجان ادارة رعاية الشباب

-تسجيل الطلاب ذى الاحتياجات الخاصة

-تسجيل الطلاب فى مشروع الموهبين

-تسجيل شكوى او مقترح لتحسين الخدمة









‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي اجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.





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‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.

وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.



