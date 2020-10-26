AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على الخدمات التى تقدمها رعاية شباب الكلية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
‎اعلنت رعاية الشباب بكلية الاداب جامعة القاهرة ، ‎تقدم خدمات متكاملة إلكترونيًا ، لجميع طلاب الكلية وذلك تماشيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .

‎كما نوهت الكلية عن طريقة التسجيل للخدمات عن طريق الرابط التالى :
https://docs.google.com/forms/d/e 1FAIpQLScrU1b3xPPTJwrwkoy23c4yFDPeaVt5WzdSLNaBA8xyqmVDGg/viewform
وتشمل الصفحة الالكترونية لادارة رعاية الشباب على :
-تسجيل الطلاب فى احدى لجان ادارة رعاية الشباب 
-تسجيل الطلاب ذى الاحتياجات الخاصة 
-تسجيل الطلاب فى مشروع الموهبين 
-تسجيل شكوى او مقترح لتحسين الخدمة 


‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي اجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا. 

اقرأ أيضا |

‎وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.
وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الشعبة الأدبية.. تعرف على موعد امتحان القبول الشفوي بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة

غدا.. امتحان القبول الشفوى لطلاب الماجستير بآداب القاهرة

لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على الخدمات المتاحة التي تقدمها رعاية شباب الكلية

لطلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة.. تعرف على موعد الامتحان الشفوى لشعبة اللغة التركية

آداب القاهرة تطلق صفحة لتسجيل الرغبات الخاصة بالأنشطة الطلابية

الأحد.. امتحان شفوي للدراسات العليا شعبة اللغة التركية بآداب القاهرة

ترشيحاتنا

بالأخضر الجريء.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها بمهرجان الجونة

بعد استغاثة فرنسا.. مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر تويتر

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفستان أبيض وأسود.. شاهد

بفارق كبير.. أحمد موسى: أبو العينين يتقدم باكتساح في كل الصناديق الانتخابية

معطف جلد.. هند صبرى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة | شاهد

بعد أزمة تصريحات ماكرون.. فرنسا تنحنى أمام عاصفة الغضب الإسلامى..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور

طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية.. بخطوات بسيطة