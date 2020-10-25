AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عمليات «القومي للإعاقة» تنتهي من متابعة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:47 م
صورة من غرفة العمليات
صورة من غرفة العمليات
Advertisements
أماني نوار
انتهت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، من متابعتها للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بالتزامن مع غلق باب اللجان الإنتخابية أمام الناخبين. 

وأشار الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، من أجل توفير المناخ الآمن والصحي للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح المشرف العام على المجلس، في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، أن غرفة عمليات المجلس تلقت العديد من الاستعلامات التليفونية بغرض الاستفسار عن مقار لجانهم الانتخابية، إضافةً إلى عدد محدود من الشكاوى الخاصة بوجود بعض اللجان في الأدوار العلوية، ونقص الكراسي المتحركة فيها، والتي تم إبلاغها للهيئة الوطنية للإنتخابات، وتم التغلب عليها من قبل مساعدة رجال الشرطة والجيش للناخبين من ذوي الإعاقة بواسطة الوسائل المساعدة المختلفة، التي مكنتهم من الوصول إلى مقر لجانهم الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم.

الجدير بالذكر أن انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بالداخل سوف تجرى يومي السبت والأحد الموافقين ٧ و٨ نوفمبر المقبل، على مستوى ١٣ محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

عمليات «القومي للإعاقة» تنتهي من متابعة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020
عمليات «القومي للإعاقة» تنتهي من متابعة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020
عمليات «القومي للإعاقة» تنتهي من متابعة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020
عمليات «القومي للإعاقة» تنتهي من متابعة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"قومي المرأة" ببني سويف: خروج النساء والفتيات في انتخابات الشيوخ "شيء مشرّف"

القومي لحقوق الإنسان يصدر تقريره عن اليوم الثاني لإعادة انتخابات الشيوخ

القومي للإعاقة يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب

القومي للإعاقة: تلقينا ١١٦ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال اليوم الأول لانتخابات النواب

أول يوم انتخابات.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد.. ومنظمات المراقبة تشيد بالتنظيم

حصاد اليوم الاول لانتخابات النواب| انتظام عملية التصويت واشادات من منظمات المراقبة.. والهيئة الوطنية: لا خروقات.. ونادى القضاه: لم نتلق أى شكاوى

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية: إعلان نتيجة انتخابات النواب في مرحلتها الأولى أول نوفمبر

اِعتقد إنهم سبب طلاقه| عاطل يفتح النار على جيرانه فيصيب 5 ويذبح نفسه فى الساحل

بلا أهمية.. إثيوبيا ترد على حديث ترامب عن تفجير سد النهضة

بعد أزمة تصريحات ماكرون.. فرنسا تنحنى أمام عاصفة الغضب الإسلامى..تفاصيل

خسائر محتملة.. كيف تناولت صحف فرنسا حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية؟

طريقة الركوع الصحيحة في الصلاة.. واحترس من 4 أخطاء تنقص الثواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور

طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية.. بخطوات بسيطة

ماذا يحدث للجسم عند تناول "قوانص الفراخ"