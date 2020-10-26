أهالى منطقة الحمام القديم بقنا يناشدون المسئولين سرعة التحرك قبل سقوط حوائطه على المارة ..صور

أستغاث المواطن حسين الانصارى ، المقيم بجوار مبني الحمام القديم بقنا القديمة بجوار مدرسة الشبان المسلمين الإبتدائية بحي سيدي عمر ، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد"، من التهدم والتصدع في كل حوائط و أسقف و جدران بمبني الحمام القديم .





يقول فى رسالته : المبني أصبح خطر جدا علي كل المارين بالمنطقة كلها وأصابه التهدم والتصدع في كل حوائطه و أسقفه و جدرانه الداخلية فيجب أن يوجد حل آمن له سواء بالهدم أو حتي بالترميم المؤقت لو مازال مُدرج كأثر تاريخي ، فسلامة البشر افضل و أولي كثيرا من سلامة الحجر ، مهما كانت قيمته لانه عمليا لا تهتم به أي جهة حكومية ، فإما أنه أثر فيجب ترميمه وتعويض أصحابه عن ثمن الأرض أو اما أنه ليس أثر ، اذن يجب عدم إعاقة أيا من مالكيه في حرية هدمه أو التصرف فيه حسب رغبتهم .









ناشد المسئولين سرعة التحرك قبل أن تسقط حوائطه فجأه علي أحد المارين بالمنطقة .





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